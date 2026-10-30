Republica Moldova. Atacurile rusești asupra infrastructurii de frontieră din Ucraina determină autoritățile de la Chișinău și Kiev să schimbe modul în care sunt organizate controalele la graniță. Republica Moldova și-a dat acordul ca grănicerii ucraineni să efectueze verificări pe teritoriul țării noastre, în două puncte de trecere auto. Este vorba despre Criva–Mămăliga și Mirne–Tabaki.

Acordul oficial al părții moldovenești a fost transmis pe 23 octombrie. Informația a fost confirmată de Serviciul de Stat al Grănicerilor din Ucraina, ca răspuns la o solicitare a publicației ucrainene Novosti.LIVE.

„La 23 octombrie 2026, partea moldovenească a transmis o notă prin care și-a exprimat acordul pentru organizarea controlului comun pe teritoriul Republicii Moldova. Și anume în punctele de trecere auto Criva – Mămăliga și Mirne – Tabaki”, au precizat reprezentanții Serviciului de Grăniceri.

Noul sistem nu va fi aplicat imediat. Mai întâi trebuie create condițiile necesare pentru ca autoritățile ucrainene să poată lucra pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, urmează să fie semnate protocoalele interinstituționale.

Despre necesitatea reorganizării controalelor la frontieră a vorbit anterior ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aceasta a explicat că Republica Moldova și-a retras angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal din patru puncte de control comune amplasate pe teritoriul Ucrainei.

Autoritățile discută acum cu partea ucraineană pentru ca și grănicerii din țara vecină să activeze pe teritoriul Republicii Moldova.

„Suntem în discuții cu partea ucraineană, pentru ca și reprezentanții Serviciului de Grăniceri din Ucraina să treacă pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel încât controlul comun să fie realizat exact în aceeași manieră”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

Ministra a explicat că măsura este necesară pentru a reduce riscurile provocate de războiul din Ucraina. De asemenea și de atacurile care au loc în apropierea frontierei Republicii Moldova.

„Asta ar fi minimul de măsuri necesare pentru a reduce din riscurile asociate războiului din Ucraina și atacurilor care se produc în imediata vecinătate a frontierei de stat a Republicii Moldova”, a precizat oficiala.

Potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, organizarea controlului comun pe teritoriul Republicii Moldova ar urma să reducă timpul de traversare a frontierei. Totodată, măsura ar diminua riscurile pentru pasageri și angajații punctelor de trecere în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii de frontieră din Ucraina.

Cerințele privind documentele necesare pentru traversarea frontierei nu se vor modifica.

Autoritățile ucrainene susțin că această măsură nu reprezintă doar un răspuns temporar la atacurile rusești, ci face parte dintr-un proces mai amplu de îmbunătățire a controlului la frontieră și a celui vamal.

Și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a confirmat că proiectul este în desfășurare.

Ambasadorul a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru acceptul de a permite continuarea activității la punctele de trecere de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce mai multe puncte de pe partea ucraineană au fost afectate de atacuri.

„Republica Moldova e un stat vecin cu un stat în care e un război fierbinte”, a menționat diplomatul, referindu-se la riscurile de securitate din regiune.

În ultimele luni, armata rusă a lansat mai multe atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Unele incidente au dus la suspendarea temporară a activității punctelor de trecere și la evacuarea persoanelor din zonele respective.