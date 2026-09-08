Judecătoria Pitești a dispus încetarea procesului penal în care fostul primar al orașului Mioveni, Ion Georgescu, era judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

Instanța a constatat că a intervenit prescripția răspunderii penale pentru fapte legate de reangajarea sa la Automobile Dacia și de încasarea unor salarii compensatorii de peste 91.000 de lei. Hotărârea nu este definitivă.

Soluția a fost pronunțată luni, 7 septembrie 2026, în dosarul în care Ion Georgescu fusese trimis în judecată pentru două infracțiuni. Instanța a respins cererea de repunere pe rol a cauzei și a dispus încetarea procesului penal, după constatarea prescripției răspunderii penale.

Judecătorii au făcut referire la prevederile Codului penal și la deciziile Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022 privind prescripția. Pentru infracțiunile analizate, termenul de prescripție aplicabil a fost depășit. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Prescripția nu reprezintă o achitare pe fond. Prin această decizie, instanța nu a stabilit că acuzațiile procurorilor sunt neîntemeiate, ci a constatat existența unui impediment legal pentru continuarea procesului penal.

Dosarul viza documentele întocmite în septembrie 2020, când Ion Georgescu ocupa funcția de primar al orașului Mioveni. Potrivit acuzațiilor, acesta a solicitat reluarea activității la Automobile Dacia, unde contractul său de muncă fusese suspendat în anul 2000, după intrarea în administrația locală.

La 28 septembrie 2020, Georgescu a cerut reluarea raportului de muncă, pe poziția de șef de proiect. Procurorii au susținut că, în documentele depuse, ar fi atestat în mod nereal că motivul suspendării contractului încetase, deși era în continuare primar al Mioveniului.

Reangajarea a durat o singură zi. Ulterior, fostul edil a solicitat încetarea raporturilor de muncă și a încasat salarii compensatorii în valoare de 91.406 lei. Alte informații din dosar indică un total de 91.698 de lei, sumă care include și 292 de lei reprezentând plata pentru ziua de muncă.

Anchetatorii au susținut că documentele ar fi fost întocmite pentru obținerea salariilor compensatorii, deși Ion Georgescu ocupa încă funcția de primar. În rechizitoriu, procurorii au descris demersul drept un „artificiu” prin care ar fi fost implicate persoane angajate în cadrul Automobile Dacia.

Un alt capăt de acuzare a vizat declarația de avere depusă în iunie 2021. Potrivit acuzațiilor, suma primită de la Dacia nu ar fi fost menționată în document, fapt care a dus la formularea acuzației de fals în declarații.

Automobile Dacia s-a constituit parte civilă în dosar, solicitând recuperarea prejudiciului.

Procesul privind salariile compensatorii este separat de dosarul DNA în care Ion Georgescu a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. În acea cauză, procurorii au susținut că fostul edil ar fi acceptat promisiunea unei sume de 30.000 de euro pentru a interveni în legătură cu angajarea unui medic la Spitalul Mioveni.

În octombrie 2023, DNA a anunțat reținerea lui Ion Georgescu și a prezentat acuzațiile formulate în acel dosar. Cele două cauze au obiecte diferite și nu trebuie confundate.