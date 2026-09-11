Dosarul Publitrans, în care fostul primar al municipiului Pitești, Tudor Pendiuc, a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare, revine în atenția judecătorilor. Unul dintre cei condamnați în acest dosar a cerut revizuirea hotărârii penale definitive, iar Curtea de Apel București urmează să analizeze solicitarea, potrivit justnews.

Cererea de revizuire a fost depusă în toamna anului 2024. Tribunalul București a respins-o, în martie 2025, ca inadmisibilă, însă dosarul a ajuns ulterior la Curtea de Apel București. Judecătorii CAB au stabilit ca solicitarea să fie soluționată pe 10 septembrie 2026.

Tudor Pendiuc a fost condamnat definitiv, la 5 mai 2023, de Curtea de Apel București, la patru ani de închisoare cu executare. La instanța de fond primise opt ani de închisoare.

În apel, fostul edil a fost achitat pentru acuzația de luare de mită, după ce fapta s-a prescris. A rămas însă condamnarea pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Pendiuc a fost liberat condiționat pe 28 ianuarie 2025, după ce executase un an și nouă luni din pedeapsă.

O problemă importantă în dosar este recuperarea prejudiciului stabilit de instanță la aproximativ 23 de milioane de lei. Tudor Pendiuc și ceilalți doi condamnați trebuie să achite suma în solidar către Consiliul Local.

Potrivit informațiilor prezentate de Libertatea, fostul primar le-ar fi spus judecătorilor de la Tribunalul Dâmbovița, în cadrul procedurii de liberare condiționată, că plătește lunar 1.000 de lei din pensie pentru recuperarea prejudiciului.

Suma este recuperată prin poprirea legală a unei treimi din pensia lui Pendiuc. La un ritm de 1.000 de lei pe lună, prejudiciul de aproximativ 23 de milioane de lei ar presupune circa 23.000 de rate lunare. Calculul ar însemna că plata integrală s-ar încheia abia în jurul anului 3939.

Instanța a menținut și sechestrul asigurator asupra unor bunuri mobile și imobile ale lui Tudor Pendiuc. Totodată, a fost confiscat apartamentul din București primit cu titlu de mită pentru fiica fostului edil.

Avocații condamnaților invocă un element pe care îl consideră nou și care, în opinia lor, ar putea justifica revizuirea. Este vorba despre o adresă transmisă de SC Publitrans 2000 SA, societatea Consiliului Local Pitești, în care compania susține că nu ar fi fost prejudiciată prin atribuirea contractului privind transportul public.

Documentul este pus în contradicție cu acuzațiile formulate de DNA în dosarul penal.

În comunicatul prin care anunța trimiterea în judecată, DNA susținea că Tudor Pendiuc ar fi intervenit în procedurile privind înlocuirea parcului auto al Publitrans 2000 SA cu 80 de autobuze.

Autovehiculele urmau să fie cumpărate de Consiliul Local Pitești, însă, potrivit anchetatorilor, prin intervențiile fostului primar ar fi fost avantajate două societăți private, CNCD SA și Girexim Universal SA.

Cele două firme ar fi trebuit să dețină autobuzele, însă acestea au fost achiziționate în leasing înainte de încheierea contractului.

DNA a mai susținut că, în februarie 2008, Tudor Pendiuc ar fi primit pentru fiica sa un apartament în București, în valoare de 130.900 de euro, în schimbul favorizării celor două companii private.

Potrivit anchetatorilor, aceste acțiuni ar fi produs un prejudiciu bugetului municipiului Pitești.

Rămâne de văzut dacă argumentele invocate de condamnați vor fi considerate suficiente de instanță pentru redeschiderea analizei unei hotărâri penale definitive.