Dosarul complotiștilor acuzați de trădare. Ce informații primeau de la Moscova. Stenograme

Noi informații în dosarul privind tentativa de preluare a puterii. Două dintre cele șase persoane implicate au fost arestate preventiv, iar celelalte patru au fost plasate sub control judiciar. Suspecții sunt acuzați că aveau legături cu agenți străini, inclusiv din Rusia, și căutau sprijin extern pentru a prelua controlul asupra statului. În acest dosar apare și numele generalului în retragere Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani, veteran de război. Imagine sa ar fi fost folosită de reprezentanții grupării.

Ce discuții aveau persoanele acuzate de trădare

Cei șase bărbați reținuți de DIICOT pentru trădare sunt Adrian-Robertin Dinu, Marius Semeniuc, Ștefan Mateescu, Radu-Pompiliu Șofran, Raul-Mihail Lupu și Georgică-Cristian Atitiene.

Stenogramele arată că aceștia intenționau să răstoarne regimul din România, să redenumească țara Republica Populară Română și să o aducă sub influența directă a Rusiei.

Stenograme din dosar

LUPU RAUL-MIHAIL – „Așa…astăzi la ora 09:58 dimineața transmite Dinu „Serghei Budanov – Serviciul Secret Ucrainean GUR, dacă până la vară nu facem pace Ucraina dispare. Corect. Maxim august e pa UKR”; al doilea mesaj a fost așa la ora 11:14 „Am trecut primul interviu religios cu ghilimelele de rigoare, trebuie informații cu privire la soluția de schimbare a Patriarhului. Nume de propus și nume președinte al statului. Se confirmă ….”

LUPU RAUL-MIHAIL: „Ascultați! „Se confirmă planul lor, care este din 1993 și tot ce am spus eu public”, alt mesaj la ora 11:30 a fost așa, întreabă cineva din grupul nostru „Ce condiții pentru președinte ? ”, răspunsul lui Dinu „Român de cinci generații, care nu a trădat, nu a furat, nu e impostor și e obligatoriu creștin-ortodox”

LUPU RAUL-MIHAIL: „Așa, ieri la ora 21.55 seara ne-a transmis următorul mesaj „Urgent Guvernul pregătit cu cele nouă ministere, reprezentantul MAE va semna trecerea la Republica Populară Română ”,este vorba de Constituția României, fac o paranteză …”

LUPU RAUL-MIHAIL: „Asta ne-a spus Dinu că „Urgent Guvern pregătit cu cele nouă ministere și reprezentantul MAE care va desemna trecerea la Republica Populară Română, la Constituția Republicii Populare Române”.

Reprezentanții grupului, acuzați de trădare. Ce informații veneau de la Moscova

Pe 30 ianuarie 2025, Raul-Mihail Lupu i-a transmis lui Ioan-Radu Theodoru, într-o conversație telefonică, informații primite de la Adrian-Robertin Dinu, aflat la Moscova.

LUPU RAUL MIHAIL: Ce ne-a tra.., ce ne-a transmis Dinu. Ce-au zis rușii. Zice: ”Considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat, dar în România există forțe care vor și pot restabili ordinea și suntem gata să le susținem”. Deci ne transmit prietenii noștri de dincolo”.

LUPU RAUL MIHAIL: Zice așa: ”Zi venerabilului că mâine primesc verde de la ce am discutat și maxim iunie se întorc armele. Să fie cuminte și pe baricadă. Întreabă-l dacă are noutăți și dacă vrea să-mi transmită ceva. Mâine e ziua cea mare”, adică astăzi. ”Eu am verde”, a afirmat el.

Potrivit anchetatorilor, aceștia aveau conexiuni cu cei doi ofițeri GRU expulzați de Ministerul Afacerilor Externe, arată Gândul.