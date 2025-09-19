Monden

Dorian Popa, despre viața de influencer și câștigurile din reclama la păcănele

Dorian Popa, despre viața de influencer și câștigurile din reclama la păcănele
Dorian Popa a vorbit despre impactul influencerilor asupra pieței de publicitate și dificultățile financiare ale posturilor de televiziune. În opinia artistului „televiziunile pierd teren pentru că bugetele de publicitate s-au mutat în online”.

Invitat în podcastul „Sub Capotă”, Dorian Popa a discutat despre modul în care colaborările cu branduri i-au influențat cariera, dar și despre schimbările majore produse de influencerii de marketing în industria publicității.

„Piaţa de publicitate nu a scăzut, ci bugetele s-au mutat. I’m sorry, television, aţi făcut cărţile ani de zile”, a mai declarat influencerul.

Artistul a evidențiat cum prezența creatorilor de conținut în mediul online a remodelat strategiile companiilor, care aleg tot mai des să investească în campanii pe platforme digitale, în detrimentul canalelor tradiționale.

„Reclama din social media a adus cea mai mare schimbare din lumea reclamei. Oamenii devin empatici la reclamă, fiindu-le comunicate de un om pe care îl iubesc. Asta e diferenţa dintre o reclamă din social media şi o reclamă la televizor. Social media a schimbat foarte mult lumea în acest domeniu. Reclamele acum au suflet”, a punctat Dorian Popa.

Suma primită pe reclama la păcănele: Trei firfirei

Întrebat, de asemenea, cât a primit pentru reclama la păcănele, Dorian Popa a răspuns fără ezitare că a primit „trei firfirei, adică 90.000 de euro. Mi-au ieşit pe nas”.

Influencerul Dorian Popa a vorbit deschis despre unele dintre parteneriatele comerciale pe care le-a avut de-a lungul timpului, recunoscând că nu toate au fost inspirate.

Fără a folosi cuvântul „regret” în mod direct, Popa a explicat că preferă să vadă fiecare experiență drept o lecție de viață, subliniind că fiecare decizie luată a avut un rol în evoluția sa personală.

Dorian Popa, despre regretele cu anumite reclame

Cu toate acestea, el a menționat că anumite colaborări l-au pus în situații dificile, oferind ca exemplu asocierea cu o platformă de jocuri de noroc.

„E mult spus regret pentru că vreau să cred că nu regret nimic în viaţa mea şi că Doamne-Doamne m-a învăţat să fac lucrurile aşa cum a crezut el, ca să mă modeleze. Normal că sunt câteva colaborări după care am tras. Îmi pare rău că am apucat să iau trei firfirei, i-am numit eu, nici mai mult nici mai puţin de 90.000 de euro de la nişte păcănele, le ştie lumea şi mi-au ieşit pe nas”, a concluzionat influencerul, potrivit paginademedia.ro.

