Ella Vișan, noi surse de venit după participarea la Insula Iubirii. Ce afacere surprinzătoare a lansat

Ella Vișan, cunoscută publicului larg în urma apariției sale în emisiunea Insula Iubirii, își valorifică acum popularitatea obținută în timpul show-ului printr-o activitate inedită, menită să-i asigure venituri suplimentare.

Fosta concurentă a decis să-și îndrepte atenția spre o inițiativă neașteptată, care a stârnit interesul fanilor din mediul online. Aceasta oferă un nou tip de serviciu, pentru care percepe o sumă stabilită, detaliile fiind comunicate pe platformele sale de socializare.

După o perioadă marcată de provocări personale și schimbări semnificative, Ella a anunțat că și-a regăsit echilibrul. Deși nu s-a stabilit definitiv în România, aceasta face naveta frecvent între Regatul Unit și România. În prezent, se află în Ploiești, orașul său natal, după cum a menționat în postările recente din online.

Ella Vișan a pus la cale o afacere inedită care îi completează activitatea profesională existentă. Aceasta oferă acum posibilitatea fanilor și urmăritorilor să comande videomesaje personalizate pentru cei dragi.

Pe rețelele de socializare, Ella Vișan a anunțat că oricine poate solicita un mesaj video adaptat nevoilor individuale, fie pentru aniversări, ocazii speciale sau alte momente importante. Ea invită utilizatorii să îi trimită ideile lor, pentru ca ea să creeze conținut video unic și dedicat.

„Hei, simpaticilor! De acum puteți cere videomesaje personalizate direct de la mine! Trimite-mi ideea ta și creez un clip special pentru tine, pentru prieteni sau pentru familie!”, a transmis Ella Vișan urmăritorilor ei.

Videograma, spune Ella Vișan, este un mesaj personalizat, ideal pentru zile de naștere, întrebări sau alte mesaje speciale pe care dorești să le transmiți,” a explicat ea, subliniind versatilitatea acestei oferte.

Cei interesați de un mesaj personalizat oferit de Ella Vișan, participantă la „Insula Iubirii 2025”, trebuie să plătească suma de 43,34 lei. Pe lângă implicarea sa în emisiune, Ella activează și ca creator de conținut și specialist în social media. De asemenea, ea obține venituri suplimentare prin promovarea unor produse și afaceri diverse, potrivit a1.ro.