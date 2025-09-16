Ella Vișan de la Insula Iubirii și-a refăcut viața. Cine e iubitul misterios

Fosta concurentă de la „Insula iubirii”, Ella Vișan, a anunțat că trece printr-o nouă etapă în viața personală. După despărțirea de Andrei Lemnaru și tentativa de apropiere de ispita Teo, blondina a confirmat public că există cineva în viața ei. „ Este un bărbat matur”, a spus ea.

Relația actuală, spune ea, este una stabilă, discretă și diferită de tot ceea ce a trăit anterior. Ella a mărturisit că iubitul său i-a fost alături chiar în perioada difuzării show-ului la televizor, un moment care nu a fost deloc ușor de gestionat pentru el. Deși imaginile din emisiune au stârnit multe comentarii, cuplul a rezistat și continuă să meargă mai departe împreună.

Întrebată de urmăritorii săi ce anume a atras-o la bărbatul cu care formează un cuplu, Ella a subliniat maturitatea și grija acestuia.

Ella a precizat și că partenerul ei nu face parte din lumea televiziunii sau a rețelelor sociale. „El nu are treabă cu social media sau cu viața aceasta, îi respect decizia de a rămâne în anonimat. Este în intimitatea relației noastre”, a mai adăugat aceasta.

Blondina a explicat că nu s-au afișat public până acum la dorința iubitului ei, pe care a preferat să o respecte. Totuși, cei doi nu se ascund atunci când își petrec timpul împreună.

„Nu stăm ascunși. Nu e ca și cum când ies de la muncă, ies cu gluga pe cap”, a mai spus Ella.

Fiind întrebată direct dacă actualul partener este o altă ispită din emisiune, Ella a clarificat că nu are nicio legătură cu Tavi, unul dintre bărbații care au participat în sezonul 9. „A zis cineva că Tavi e iubitul meu, dar nu”, a precizat ea.

Această declarație vine după ce în mediul online circulaseră zvonuri despre o posibilă legătură sentimentală între cei doi.

În ceea ce privește legătura cu ispita Teo, Ella consideră că episodul respectiv face parte din trecut. Ea a recunoscut că la momentul respectiv Teo a fost o persoană de sprijin, însă viața ei sentimentală a luat o altă direcție.

Mai mult, blondina nu a ascuns faptul că actualul ei iubit a fost afectat de imaginile intime difuzate în cadrul emisiunii. Chiar dacă i-a explicat contextul, impactul asupra relației nu a putut fi evitat complet. Amintim că Ella Vișan a venit la Insula Iubirii cu Andrei Lemnaru. Cei doi aveau nunta programată, dar au decis să participe la show-ul de la Antena 1 pentru a își testa relația.

Ella a picat în ispită și a întreținut relații intime cu Teo. După ce a văzut imagini compromițătoare cu partenera sa, Andrei Lemnaru s-a apropiat de ispita Andrușca. La finalul emisiunii, Teo a lăsat-o pe Ella cu ochii în soare, chiar dacă părea extrem de îndrăgostit.