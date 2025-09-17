Compania Fly Lili respinge acuzațiile privind presupusa evaziune fiscală

Compania Fly Lili, împreună cu actuala sa conducere, „dorește să asigure atât autoritățile competente, cât și partenerii săi contractuali – interni și internaționali – de angajamentul deplin în onorarea tuturor obligațiilor legale și contractuale asumate”. Compania mai arată că „nu a avut niciodată intenția de a se sustrage de la plata obligațiilor financiare, fiscale sau contractuale”.

Compania aeriană Fly Lili transmite că „transparența totală” și continuarea procesului de redresare și dezvoltare reprezintă priorități reale, asumate prin eforturi constante la nivelul întregii echipe. Reprezentanții operatorului susțin că aceste obiective nu sunt doar „simple declarații, ci scopul real pentru care întreaga echipă Fly Lili depune constant eforturi susținute”.

În punctul de vedere transmis de Fly Lili se precizează că nu a încercat niciodată să evite plata obligațiilor legale, fie ele fiscale, financiare sau contractuale. Totodată, compania neagă orice asociere cu entități sau persoane fizice ori juridice care figurează pe listele de sancțiuni din domeniul aviatic internațional.

Compania aeriană Fly Lili neagă ferm acuzațiile formulate de Ministerul Public referitoare la presupuse fapte de evaziune fiscală legate de plata contribuțiilor sociale cu reținere la sursă.

Potrivit unui comunicat emis de companie, la momentul declanșării anchetei, Fly Lili se afla deja în cursul unui proces de eșalonare a obligațiilor fiscale restante, proces ce a inclus și finalizarea unor rapoarte de evaluare a activelor transmise Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Reprezentanții companiei precizează că, anterior deschiderii oficiale a investigației și din proprie inițiativă, au pus la dispoziția autorităților fiscale „garanții suficiente pentru acoperirea integrală a debitului invocat, punând la dispoziția acestora întreaga situație financiar-contabilă a companiei”.

În același timp, aceștia afirmă că au transmis ANAF documentația financiar-contabilă completă, „într-un exercițiu de transparență deplină și în scopul traversării perioadei de redresare după un an 2024 marcat de pierderile generate de baza operațională Brașov”.

Compania aeriană Fly Lili respinge orice suspiciune legată de posibile încălcări ale legii, precizând că dificultățile financiare întâmpinate în prezent sunt cauzate exclusiv de întârzieri la plată și nu de acțiuni menite să evite plata obligațiilor fiscale.

Reprezentanții companiei subliniază că atât managementul, cât și operatorul aerian în ansamblu, „își manifestă disponibilitatea totală de a clarifica toate aspectele de natură legală, atât în raport cu ANAF, cât și în fața anchetelor Ministerului Public. Reprezentanții companiei s-au prezentat și se vor prezenta benevol în fața autorităților ori de câte ori este necesar”.

Potrivit companiei, toate operațiunile aeriene efectuate până în prezent s-au derulat în condiții de legalitate și siguranță, sub supravegherea continuă a autorităților naționale și internaționale din domeniu.

De asemenea, compania precizează că nu a desfășurat „niciodată zboruri cargo sau de altă natură decât cele civile – de pasageri și tip charter”. Activitatea s-a desfășurat exclusiv „în conformitate cu legea, fără incidente administrative sau legale constatate de autoritățile române abilitate”.

Fly Lili își reafirmă angajamentul față de sectorul aviației civile și își exprimă intenția de a depăși dificultățile actuale, menținându-și responsabilitățile asumate „față de angajați, parteneri comerciali și autoritățile române”, mai arată compania în comunicat.