Jurgen Faff și un alt administrator al companiei Fly Lili, plasați sub control judiciar pentru evaziune fiscală

Omul de afaceri Jurgen Faff și un alt administrator al companiei aeriene Fly Lili sunt cercetați penal, sub control judiciar, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Ei sunt acuzați că nu au plătit impozitele și contribuțiile aferente salariilor. „Cei doi inculpaţi au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, într-un comunicat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat marți că, între 20 februarie 2024 și 25 iunie 2025, doi administratori ai unei companii aeriene au reținut, dar nu au plătit în termenul legal de 60 de zile, impozitul pe veniturile din salarii, contribuțiile sociale și contribuțiile pentru sănătate.

Potrivit procurorilor, faptele s-au repetat la intervale diferite de timp, în baza aceleiași decizii infracționale, prejudiciul adus bugetului general consolidat fiind de 12.342.954 de lei. O parte din această sumă a fost recuperată printr-o plată parțială. Cei doi administratori au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, aceştia având, printre altele, obligaţia de a nu părăsi România fără acordul prealabil al procurorului.

Procurorii au pus sechestru asigurător pe o aeronavă Airbus A319-112 aparținând societății comerciale, pentru a garanta recuperarea prejudiciului în valoare de 11.691.455 lei și plata amenzii penale de 900.000 lei.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că este vorba despre compania aeriană Fly Lili, acuzată că ar fi transportat în Congo persoane angajate ca mercenari de Horaţiu Potra.

Sursele citate de News.ro au afirmat că unul dintre cei doi administratori este omul de afaceri sibian Jurgen Faff. Săptămâna trecută, acesta era căutat ca suspect în dosar, iar luni seară a fost reținut, după mai multe ore de audieri la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1.

„De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piaţa transportului de pasageri, deţinând mai multe aeronave şi având peste 170 de angajati (piloti, însoţitori de bord şi personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuţiilor sociale şi a impozitelor reţinute de la angajaţi, cuantumul său fiind influenţat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piaţă”, a anunțat Poliţia Capitalei.

Compania a transmis, după mai multe percheziții, că depune eforturi pentru remedierea situației economice și pentru plata integrală a obligațiilor către stat.

„Administratorul Fly Lili, domnul Jurgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că Fly Lili nu are nicio relaţie cu Rusia”, au anunțat reprezentanţii companiei.

Compania a precizat că, alături de alți operatori aerieni din România și Europa, a efectuat zboruri către Congo: „Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranţă în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei”, se mai arată în comunicat.