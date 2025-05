Donald Trump l-a invitat pe Papa Leon al XIV-le la Casa Albă

Donald Trump l-a invitat pe Papa Leon al XIV-lea la Casa Albă printr-o scrisoare pe care vicepreședintele JD Vance i-a înmânat-o luni noului Suveran Pontif, născut în Statele Unite, la Chicago, conform unei purtătoare de cuvânt a președintelui, potrivit AFP.

„A fost o întâlnire bună, o întâlnire productivă”, a afirmat, într-o conferință de presă, Karoline Leavitt, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, despre întâlnirea dintre Papa Leon al XIV-lea și vicepreședintele JD Vance.

Trump își exprimă speranța în scrisoarea adresată lui Leon al XIV-lea, în care își dorește să-l întâlnească la Washington „imediat ce va putea veni”.

Vicepreședintele și secretarul de stat al Statelor Unite au reprezentat țara la slujba de inaugurare a ministerului petrin al Papei, care a avut loc duminică dimineața în Piața Sfântul Petru. După o audiență privată cu Papa, JD Vance s-a întâlnit cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru relațiile cu statele și organizațiile internaționale.

Pope Leo XIV holds a private audience with US Vice President James David (J.D.) Vance and Secretary of State Marco Rubio, who attended the Inauguration Mass of his pontificate on Sunday.https://t.co/3XTs1m2fuk pic.twitter.com/wjcLAR7ZZ2

— Vatican News (@VaticanNews) May 19, 2025