Președintele american Donald Trump a lansat duminică un nou atac la adresa Spaniei, după afluxul masiv de migranți înregistrat la sfârșitul lunii iulie în Ceuta. Liderul de la Casa Albă a calificat situația drept „tristă” și a susținut că Spania are „control zero” asupra granițelor sale, informează EFE.

Trump a revenit asupra subiectului într-o postare publicată pe Truth Social, fără să menționeze în mod direct orașul Ceuta.

„Atât de trist ce se întâmplă în Spania, o ţară cu control ZERO asupra frontierei sale. WOW!"

Nu este prima dată când președintele american atacă public Spania.

În declarațiile din ultimele zile, Trump a criticat Madridul și pentru poziția sa privind cheltuielile de apărare, dar și pentru diferențele de poziție referitoare la conflictele din Iran și Fâșia Gaza.

La jumătatea săptămânii, liderul american a descris Spania drept o "ţară distrusă" și a revenit asupra afluxului de migranți din Ceuta, pe care l-a numit "foarte trist de văzut".

„Spania va fi o ţară distrusă. Am o problemă cu Spania pentru că nu se comportă prea bine în ceea ce priveşte NATO şi nu plăteşte ceea ce ar trebui să plătească", a declarat preşedintele american într-un interviu acordat canalului britanic GB News.

Președintele SUA a făcut referire și la situația migranților care au intrat în Ceuta dinspre Maroc.

„Ceea ce se întâmplă acolo este foarte trist de văzut (...) Mii de oameni năvălesc în ţara lor. Nu am mai văzut aşa ceva", a afimat Trump.

La sfârșitul lunii iulie, peste 70.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta dinspre Maroc.

Cei mai mulți s-au întors în zilele următoare. Puțin peste 5.000 de persoane au rămas însă în oraș, în așteptarea procesării cererilor de deportare sau de azil.