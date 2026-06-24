Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis miercuri că formațiunea sa este pregătită să susțină un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Declarația a fost făcută după ce conducerea PSD a decis să își asume guvernarea și să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Dominic Fritz a susținut că reformele nu trebuie amânate și că România are nevoie de o guvernare capabilă să continue procesul de modernizare.

„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generaţie”, a scris preşedintele USR, Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul USR a afirmat că țara are nevoie de stabilitate și de continuarea reformelor asumate în ultimii ani.

”România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni”, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a anunțat și formula guvernamentală pe care USR este dispus să o susțină în actualul context politic.

”Suntem hotărâţi să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR”, a declarat Fritz.

Mesajul liderului USR a fost publicat la scurt timp după ședința conducerii PSD, în care social-democrații au decis să își asume participarea la guvernare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul Biroului Politic Național al partidului.

Potrivit acestuia, PSD dorește să formeze viitorul Executiv și îl propune pe liderul partidului pentru funcția de premier.

Sorin Grindeanu a anunțat și constituirea unei echipe de negociere care urmează să poarte discuții cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale reprezentate în Parlament.

Obiectivul acestor negocieri este elaborarea unui proiect de acord politic care să stabilească bazele unei viitoare formule de guvernare.

Liderul PSD a declarat că partidul își va păstra autonomia în ceea ce privește programul de guvernare și că social-democrații vor susține propriile priorități politice în cadrul negocierilor care urmează.