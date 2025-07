Doliul în lumea juridică. Un celebru avocat a murit

Roy Black, avocat specializat în apărare penală și cunsocut pentru clienții de renume pe care i-a reprezentat, precum Jeffrey Epstein, Rush Limbaugh și Justin Bieber, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de partenerul său de afaceri, Howard Srebnick, care a declarat pentru Miami Herald că Black a murit luni în casa sa din Coral Gables.

„Timp de mai bine de 30 de ani, Roy mi-a fost profesor, mentor și prieten. Pierderile pe care le simt personal și profesional sunt incomensurabile”, a declarat Srebnick într-o declarație pentru Associated Press.

Recunoscut pentru prezența sa impunătoare din sala de judecată și pentru abordarea juridică precisă, clienții lui Black au fost celebrități, politicieni, reprezentanți ai forțelor de ordine și lideri de afaceri.

Printre cele mai mediatizate cazuri ale sale se numără procesul televizat din 1991 al lui William Kennedy Smith, care a fost achitat de agresiune sexuală, acuzațiile de conducere sub influența alcoolului în care a fost implicat cântărețul pop Justin Bieber și cazul de evaziune fiscală împotriva pilotului de curse Helio Castroneves, care a fost găsit nevinovat.

Black i-a reprezentat, de asemenea, pe controversatul finanțator Jeffrey Epstein și pe Rush Limbaugh, o personalitate controversată din mass-media.

NEWS: Roy Black, famed Miami defense attorney who helped secure Jeffrey Epstein’s controversial 2008 plea deal with then U.S. attorney Alex Acosta, has died at 80 in Coral Gables, FL. pic.twitter.com/FggX8ly4ZQ

