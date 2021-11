Mai avea trei zile și împlinea 89 de ani. A murit actorul pe care românii l-au urmărit cu mare interes 30 de ani

Jerry Douglas a murit marți după „o scurtă boală”, potrivit reprezentantului său, cu câteva zile înainte de ziua lui, care ar fi fost pe 12 noiembrie. Născut în 1932 în Massachusetts, Douglas a fost „mândru” de educația sa din New England, a scris familia sa într-un necrolog obținut.

A urmat cursurile Universității Brandeis, unde a jucat pe fundaș la echipa de fotbal a școlii și a obținut o diplomă în economie. După ce a absolvit, a început să urmeze actoria.

S-a alăturat distribuției din The Young and the Restless (Tânăr şi neliniștit) în 1982, jucând rolul lui John Abbott – patriarhul familiei Abbott și președintele bogat al Jabot Cosmetics.

Douglas a jucat în telenovela de la CBS mai mult de 30 de ani

După ce personajul său a murit în 2006, el a continuat să apară ca spiritul lui Abbott, având rolul să ghideze alte personaje din film prin vremuri grele. Actorul a apărut ultima dată în serial în anul 2016.

„În numele întregii companii The Young and the Restless, transmitem cele mai profunde compasiuni familiei Douglas pentru moartea lui Jerry Douglas” , a scris Anthony Morina, producătorul executiv al The Young and the Restless , într-o declarație miercuri.

Morina a continuat: „Jerry a venit la Y&R în 1982 cu un rezumat impresionant de idei. Spectacolul nostru a fost norocos să aibă un actor de calibrul său care să se alăture distribuției Y&R și să prezinte publicului emblematica familie Abbott. Contribuția sa la moștenirea Y&R ca Patriarhul familiei Abbott, John Abbott este încă simțit până în zilele noastre. Va fi foarte dor de el.”

Cariera lui Douglas s-a întins pe parcursul a șase decenii

Pe lângă The Young and the Restles , a apărut în numeroase alte emisiuni de televiziune, inclusiv Cold Case, Melrose Place, The Christmas Wish, Crash și Arrested Development.

De asemenea, a avut o filmografie extinsă, inclusiv în JFK, Avalanche, The Godson, Head Over Spurs in Love și Mommie Dearest.

Douglas a fost, de asemenea, un actor de scenă și cântăreț experimentat. În 2007, a lansat o colecție de muzică jazz cu albumul The Best Is Yet to Come. Toată averea sa artistică rămâne șotiei sale Kym, precum și fiilor Jod și Hunter, Avra ​​și cei doi nepoți, informează Express.