Doi români, acuzați că au furat un seif în Austria. Seiful, târât pe o pistă de schi

Doi cetățeni români au fost reținuți în Austria după ce au fost surprinși transportând un seif furat pe pârtia de schi din Fieberbrunn. Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, când bărbații au sustras seiful dintr-un restaurant din zonă, potrivit tirol.orf.

Doi cetățeni români au fost observați în noaptea de duminică spre luni transportând un seif pe o pârtie de schi din Fieberbrunn, stațiune din landul Tirol. Incidentul a atras imediat atenția martorilor, care au alertat autoritățile.

Potrivit poliției austriece, seiful fusese sustras dintr-un restaurant în jurul orei 3:30 dimineața, în aceeași noapte. Suspecții ar fi reușit să îl smulgă din interiorul localului și să îl scoată din clădire.

La scurt timp după furt, cei doi bărbați au fost observați pe o pârtie de schi din apropiere, încercând să transporte seiful către autoturism. Din cauza greutății, aceștia l-ar fi târât pe zăpadă.

Martorii care au asistat la întreaga scenă au alertat autoritățile și au furnizat informații despre direcția în care a plecat vehiculul suspecților.

Poliția a identificat și a oprit rapid autoturismul suspect. Au fost reținuți doi cetățeni români, în vârstă de 47 și 50 de ani. Aceștia sunt suspectați de furtul seifului din restaurantul din Fieberbrunn și de sustragerea unor unelte folosite la spargere în zonele Kitzbühel și Pinzgau.

Anchetatorii verifică acum dacă suspecții au legături cu alte infracțiuni similare din zonă și dacă au acționat singuri sau cu ajutorul altor persoane implicate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească valoarea prejudiciului și conținutul seifului. Autoritățile austriece nu au oferit încă detalii despre suma de bani furată de cei doi români și bunurile aflate în interiorul seifului.