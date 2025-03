International Doi diplomați ruși, expulzați din România pentru activități dubioase. Legături cu gruparea lui Călin Georgescu







Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri, 5 martie 2025, că doi diplomați din cadrul Ambasadei Rusiei la București au fost declarați persona non grata pe teritoriul României. Este vorba despre Victor Makovski, atașatul militar, aero și naval al Federației Ruse, și despre adjunctul său, Evgeni Ignatiev.

Motivele expulzării celor doi diplomați ruși

Cei doi diplomați ruși sunt acuzați că au desfășurat activități care încalcă prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, conform stiripesurse.ro. Partea rusă a fost informată oficial în cadrul unei întâlniri convocate la sediul MAE, unde însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei a fost notificat cu privire la această măsură.

„Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a atașatului militar, aero și naval al Federației Ruse la București, precum și a adjunctului acestuia, pentru desfășurarea de activități care contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961. Aceste elemente au fost comunicate părții ruse astăzi, 5 martie 2025, cu prilejul convocării la sediul MAE, din dispoziția ministrului Emil Hurezeanu, a însărcinatului cu afaceri a.i. al Ambasadei Federației Ruse la București”, a transmis MAE.

Măsura expulzării celor doi diplomați a fost dispusă de ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, care l-a chemat la discuții pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei.

Legătura lui Evgheni Ignatiev cu dosarul de propagandă legionară

Numele lui Evgheni Ignatiev, unul dintre cei doi diplomați expulzați, apare și în cadrul unei investigații derulate de autoritățile române într-un dosar care îl vizează pe Marian Motocu, un susținător al lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară.

Potrivit înregistrărilor din dosar, Motocu a contactat Ambasada Rusiei și a cerut să vorbească direct cu colonelul Ignatiev. Conversația, interceptată de autorități, confirmă legătura dintre cei doi.

„Ziua bună (...) Mă cheamă Motocu Marian, atât știu în rusește. Vreau să vorbesc cu domnul colonel Ignatiev Evgheni (...) My telephone number is 072… (...) My name (n.r. Numele meu este) is Motocu Marian”.

Expulzarea celor doi diplomați vine pe fondul unor tensiuni tot mai accentuate dintre România și Rusia, în contextul conflictului din Ucraina și al preocupărilor legate de activitățile de influență ale Moscovei în regiune.