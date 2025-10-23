Monden

Diva are prețul ei. Bianca Drăgușanu nu se dă jos din pat fără 3.000 de euro

Comentează știrea
Diva are prețul ei. Bianca Drăgușanu nu se dă jos din pat fără 3.000 de euroBianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Bianca Drăgușanu a spus, la avanpremiera filmului „Cursa” că nu acceptă orice proiect și că atenția ei „vine cu un preț”. Blondina a declarat că a mai fost invitată la premiere de film, dar că n-a avut timp să ajungă. „Nu mai pierd timpul”, a afirmat ea.

Bianca Drăgușanu spune că timpul ei costă

„Am venit invitată de Codin Maticiuc. Au mai fost dăți când m-a invitat și n-am reușit să ajung, dar azi m-am simțit onorată să fiu alături de el. Filmul Cursa mi se pare foarte tare. În ultimii ani, românii fac filme tot mai bune, imprevizibile și amuzante”, a spus Bianca.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Sursa foto EVZ

Deși este implicată într-o mulțime de proiecte — de la atelierul de rochii și clinica de beauty, până la campaniile online —, Bianca a recunoscut că nu se mișcă din casă fără un motiv serios.

„Minim 3.000 de euro! La orice job, altfel nu… nu mai pierd timpul. Locul de parcare, timpul meu, nu!”, a spus „diva” cu umor, dar și cu un mesaj clar: munca ei are valoare.

Poveștile ascunse în trunchiul bătrânilor stejari din satele românești
Poveștile ascunse în trunchiul bătrânilor stejari din satele românești
Documentul RAAPPS care arată că Bolojan a folosit fără temei legal vila lui Băsescu
Documentul RAAPPS care arată că Bolojan a folosit fără temei legal vila lui Băsescu

„Muncesc de dimineață până seara”

Cu toate că este mereu în lumina reflectoarelor, Bianca a spus că stilul de viață intens începe să o epuizeze. „Muncesc de dimineață până seara, am zile în care cad ruptă, obosită, și mă gândesc serios să schimb profilul de activitate. Mă solicită prea tare. Mă apuc de vândut castraveți în piață”, a glumit ea, făcând referire la dorința de a lua o pauză de la agitația lumii mondene.

Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu. Sursa foto: Facebook/Bianca Drăgușanu

Cum se menține Bianca Drăgușanu

Deși excentrică și adesea controversată, Bianca este un exemplu de disciplină când vine vorba de stilul de viață. Ea a spus că a renunțat complet la carbohidrați și că este foarte atentă la ce mănâncă.

„Mănânc corect, nu sar peste mese și am renunțat complet la carbohidrați. Mai băgam pizza, cartofi prăjiți... dar gata!”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Saddam Hussein spune:
    23 octombrie 2025 la 23:26

    Nu se spune in articol pentru ce suma se urca in pat Bianca, daca atat de greu se lasa data jos din pat?

Stiri calde

00:50 - România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
00:03 - Poveștile ascunse în trunchiul bătrânilor stejari din satele românești
23:58 - Conference League. Univeristatea Craiova - Noah, 1-1. Oltenii trebuie să se mulțumească doar cu un punct
23:48 - Documentul RAAPPS care arată că Bolojan a folosit fără temei legal vila lui Băsescu
23:39 - Primele declaraţii ale lui Cristian Botgros după externare: Am văzut şi iadul, şi raiul
23:30 - Viktor Orban: Nu vom muri pentru Ucraina, pacea se negociază în Ungaria

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale