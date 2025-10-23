Diva are prețul ei. Bianca Drăgușanu nu se dă jos din pat fără 3.000 de euro

Bianca Drăgușanu a spus, la avanpremiera filmului „Cursa” că nu acceptă orice proiect și că atenția ei „vine cu un preț”. Blondina a declarat că a mai fost invitată la premiere de film, dar că n-a avut timp să ajungă. „Nu mai pierd timpul”, a afirmat ea.

„Am venit invitată de Codin Maticiuc. Au mai fost dăți când m-a invitat și n-am reușit să ajung, dar azi m-am simțit onorată să fiu alături de el. Filmul Cursa mi se pare foarte tare. În ultimii ani, românii fac filme tot mai bune, imprevizibile și amuzante”, a spus Bianca.

Deși este implicată într-o mulțime de proiecte — de la atelierul de rochii și clinica de beauty, până la campaniile online —, Bianca a recunoscut că nu se mișcă din casă fără un motiv serios.

Cu toate că este mereu în lumina reflectoarelor, Bianca a spus că stilul de viață intens începe să o epuizeze. „Muncesc de dimineață până seara, am zile în care cad ruptă, obosită, și mă gândesc serios să schimb profilul de activitate. Mă solicită prea tare. Mă apuc de vândut castraveți în piață”, a glumit ea, făcând referire la dorința de a lua o pauză de la agitația lumii mondene.

Deși excentrică și adesea controversată, Bianca este un exemplu de disciplină când vine vorba de stilul de viață. Ea a spus că a renunțat complet la carbohidrați și că este foarte atentă la ce mănâncă.