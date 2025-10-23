Diva are prețul ei. Bianca Drăgușanu nu se dă jos din pat fără 3.000 de euro
- Emma Cristescu
- 23 octombrie 2025, 23:18
Bianca Drăgușanu a spus, la avanpremiera filmului „Cursa” că nu acceptă orice proiect și că atenția ei „vine cu un preț”. Blondina a declarat că a mai fost invitată la premiere de film, dar că n-a avut timp să ajungă. „Nu mai pierd timpul”, a afirmat ea.
Bianca Drăgușanu spune că timpul ei costă
„Am venit invitată de Codin Maticiuc. Au mai fost dăți când m-a invitat și n-am reușit să ajung, dar azi m-am simțit onorată să fiu alături de el. Filmul Cursa mi se pare foarte tare. În ultimii ani, românii fac filme tot mai bune, imprevizibile și amuzante”, a spus Bianca.
Deși este implicată într-o mulțime de proiecte — de la atelierul de rochii și clinica de beauty, până la campaniile online —, Bianca a recunoscut că nu se mișcă din casă fără un motiv serios.
„Minim 3.000 de euro! La orice job, altfel nu… nu mai pierd timpul. Locul de parcare, timpul meu, nu!”, a spus „diva” cu umor, dar și cu un mesaj clar: munca ei are valoare.
„Muncesc de dimineață până seara”
Cu toate că este mereu în lumina reflectoarelor, Bianca a spus că stilul de viață intens începe să o epuizeze. „Muncesc de dimineață până seara, am zile în care cad ruptă, obosită, și mă gândesc serios să schimb profilul de activitate. Mă solicită prea tare. Mă apuc de vândut castraveți în piață”, a glumit ea, făcând referire la dorința de a lua o pauză de la agitația lumii mondene.
Cum se menține Bianca Drăgușanu
Deși excentrică și adesea controversată, Bianca este un exemplu de disciplină când vine vorba de stilul de viață. Ea a spus că a renunțat complet la carbohidrați și că este foarte atentă la ce mănâncă.
„Mănânc corect, nu sar peste mese și am renunțat complet la carbohidrați. Mai băgam pizza, cartofi prăjiți... dar gata!”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Cancan.
Nu se spune in articol pentru ce suma se urca in pat Bianca, daca atat de greu se lasa data jos din pat?
