DIICOT, în alertă! Noua destinaţie pentru tinerele traficate este Malta

În lunile februarie şi martie această metodă merge extrem de bine pentru traficanţi. În sensul în care ei fac ca fetele să se îndrăgostească de ei. Apoi sunt traficate înMalta, Anglia sau Germania.

„Traficul de persoane este în continuare un fenomen social, întreţinut de mirajul unei vieţi mai bune şi a obţinerii unor beneficii financiare. Tot ca şi în anii precedenţi, ţările vest-europene au continuat să păstreze statutul de ţări de destinaţie pentru cetăţenii români. Atraşi în situaţii de trafic şi exploatare, în aceste ţări existând o cerere crescută pentru servicii sexuale. Pentru forţă de muncă ieftină sau contextul oportun pentru tolerarea cerşetoriei.

Sunt preferate ca ţări de destinaţie în continuare Germania, Spania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Belgia, Elveţia.

Un element de noutate fiind traficarea de victime în Malta. Majoritatea victimelor continuă să fie recrutate din zonele rurale sărace, în special din familii dezorganizate, monoparentale sau cu mari dificultăţi financiare, ori în care cel puţin unul dintre părinţi are comportament abuziv sau este alcoolic. Numeric este mai frecvent întâlnit traficul în vederea exploatării sexuale, decât traficul în vederea exploatării la muncă” , spun procurorii DIICOT, potrivit Agerpres.

„Fetele astea sunt în primul rând rezolvate din punct de vedere comercial. Vedeţi şi dumneavoastră botoxul, silicoanele, bijuteriile de aur, excursiile, plăcerile. Bărbaţii şi femeile trăiesc plăcerea prestării şi a profitului. Să ne uităm în oglindă. Destructurăm aceste reţele, scoatem fetele acestea din încă aşa-zisa sclavie şi ele vor întreba: ce mâncăm diseară, din ce vom trăi?

Societatea nu le oferă niciun fel de oportunitate în acest sens, având în vedere că școală nu au, meserie nu au, plăcerea sexuală le domină. Malta, pentru că pe acolo găsesc acești traficanți, băieți cu sala, bombardieri, tatuați, mașini elegante, etc. Atunci își au ceea ce se numesc cârdășii în traficuri. Ei se mai întâlnesc pe la pușcărie, mai stau de vorbă unii cu alții, se împrietenesc. Malta, o destinație exotică și pentru clienți, pentru că nu putem să încheiem fără a arăta, că acum clienții, nu mai sunt proletarii care scăpau de la muncă, găseau o prostituată știrbă pe stradă și îi dădeau un coltuc de pâine”, mai spune expertul.

„Acum, clienții sunt bancheri, sunt oameni politici, sunt din zona unor multinaționale, etc. A crescut și prețul. Nu mai poți merge cu o prostituată să îi dai acolo 3 milioane, până nu îi dai 3.000 de euro, 5000, 6000, etc. Nu vedeți ce se întâmplă cu acești proxeneți în țară? Și-au ridicat case, palate exorbitante, etc. Ei nu au școală, nu au carte, nu au meserie, nu au nimic, doar rețele de traficare.”, a spus Tudor Butoi, psiholog criminalist la Antena 3.