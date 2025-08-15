Social

Dezlegare la pește de Sfânta Maria. Cum prepari cel mai gustos păstrăv la cuptor

Dezlegare la pește de Sfânta Maria. Cum prepari cel mai gustos păstrăv la cuptorPăstrăv. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

De Sfânta Maria, credincioșii se pot bucura de ultima zi cu dezlegare la pește din postul care se încheie. Păstrăvul la cuptor cu legume poate fi o alegere excelentă pentru o masă alături de cei dragi. Fie că alegi să îl prepari alături de o cartofi natur sau preferi alte legume, rezultatul final va fi pe măsura așteptărilor.

Dezlegare la pește. Păstrăv cu legume la cuptor

În funcție de preferințe, puteți înlocui păstrăvul cu somonul, dorada sau chiar cu macrou.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 2 păstrăvi proaspeți, curățați
  • 3 cartofi medii
  • 2 morcovi
  • 1 ardei gras roșu
  • 1 ceapă mare
  • 3 căței de usturoi
  • 100 ml ulei de măsline
  • 1 lămâie
  • 1 praf de sare/piper
  • cimbru uscat sau pătrunjel verde

Mod de preparare

Curățați păstrăvii, spălați-i bine și faceți câteva tăieturi pe fiecare parte. Frecați peștele cu sare, piper și puțin suc de lămâie. Lăsați-l să se odihnească câteva minute. Curățați cartofii și morcovii și tăiați-i rondele. Ardeiul se taie fâșii, iar ceapa felii subțiri. Usturoiul se zdrobește sau se toacă mărunt.

Angajații care vor fi supuși testului poligraf. Consecințele pentru mincinoși
Angajații care vor fi supuși testului poligraf. Consecințele pentru mincinoși
Summit de criză în Alaska. Summit de criză în Alaska. Mizele globale pentru Trump, Zelenski, Putin și Europa
Summit de criză în Alaska. Summit de criză în Alaska. Mizele globale pentru Trump, Zelenski, Putin și Europa
Păstrăv

Păstrăv. Sursa foto: Pixabay

Într-o tavă termorezistentă, așezați legumele, stropiți-le cu ulei de măsline, adăugați sare, piper și condimentele dorite. Amestecați bine pentru ca aromele să se distribuie uniform. Puneți păstrăvii deasupra legumelor și așezați câteva felii de lămâie în interiorul peștelui. Presărați pătrunjel tocat sau alte verdețuri după gust. Acoperiți tava cu folie de aluminiu.

Păstrăv cu legume la cuptor

Lăsați pește în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 25–30 de minute. După acest interval, îndepărtați folia și mai lăsați peștele încă 10 minute pentru a se rumeni deasupra.

Pentru a pregăti un mujdei perfect pentru acest preparat, curățați și zdrobiți apoi trei sau patru căței de usturoi. Adăugați deasupra câteva linguri de apă minerală, sare și puțin piper. În afara postului, mujdeiul poate fi pregătit cu o lingură de maioneză sau smântână. Peștele poate fi servit alături de mămăligă caldă sau orez fiert.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:54 - Incendiu devastator în Bihor: 20 de hectare de teren și sute de pomi distruși
10:46 - Falimentul Blue Air costă statul 62 de milioane de euro. Banii, aproape pierduți
10:37 - Curtea de Conturi: Pierderi de peste 1,9 miliarde de lei în București. Nereguli la primării, spitale și companii muni...
10:29 - Judecătorii CCR, în afara noilor reguli privind pensiile magistraților. Motivele invocate
10:18 - Angajații care vor fi supuși testului poligraf. Consecințele pentru mincinoși
10:10 - Summit de criză în Alaska. Summit de criză în Alaska. Mizele globale pentru Trump, Zelenski, Putin și Europa

Proiecte speciale