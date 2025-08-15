Social Dezlegare la pește de Sfânta Maria. Cum prepari cel mai gustos păstrăv la cuptor







De Sfânta Maria, credincioșii se pot bucura de ultima zi cu dezlegare la pește din postul care se încheie. Păstrăvul la cuptor cu legume poate fi o alegere excelentă pentru o masă alături de cei dragi. Fie că alegi să îl prepari alături de o cartofi natur sau preferi alte legume, rezultatul final va fi pe măsura așteptărilor.

În funcție de preferințe, puteți înlocui păstrăvul cu somonul, dorada sau chiar cu macrou.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

2 păstrăvi proaspeți, curățați

3 cartofi medii

2 morcovi

1 ardei gras roșu

1 ceapă mare

3 căței de usturoi

100 ml ulei de măsline

1 lămâie

1 praf de sare/piper

cimbru uscat sau pătrunjel verde

Curățați păstrăvii, spălați-i bine și faceți câteva tăieturi pe fiecare parte. Frecați peștele cu sare, piper și puțin suc de lămâie. Lăsați-l să se odihnească câteva minute. Curățați cartofii și morcovii și tăiați-i rondele. Ardeiul se taie fâșii, iar ceapa felii subțiri. Usturoiul se zdrobește sau se toacă mărunt.

Într-o tavă termorezistentă, așezați legumele, stropiți-le cu ulei de măsline, adăugați sare, piper și condimentele dorite. Amestecați bine pentru ca aromele să se distribuie uniform. Puneți păstrăvii deasupra legumelor și așezați câteva felii de lămâie în interiorul peștelui. Presărați pătrunjel tocat sau alte verdețuri după gust. Acoperiți tava cu folie de aluminiu.

Lăsați pește în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 25–30 de minute. După acest interval, îndepărtați folia și mai lăsați peștele încă 10 minute pentru a se rumeni deasupra.

Pentru a pregăti un mujdei perfect pentru acest preparat, curățați și zdrobiți apoi trei sau patru căței de usturoi. Adăugați deasupra câteva linguri de apă minerală, sare și puțin piper. În afara postului, mujdeiul poate fi pregătit cu o lingură de maioneză sau smântână. Peștele poate fi servit alături de mămăligă caldă sau orez fiert.