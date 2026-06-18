Detaliul istoric neștiut din viața marelui cântăreț Gică Petrescu

Gică Petrescu a fost sinonim cu Bucureștiul și cu viața locuitorilor săi prin muzica de petrecere. În comunism, deși discret cu viața personală și cu afișările publice, nu exista petrecere fără „Uite-așa aș vrea să mor” sau „Dă-i cu șprițul pân la ziuă”. Și totuși, un detaliu putea să-l scoată pe marele artist din circuitul public. Asta nu s-a întâmplat, fie datorită popularității, fie datorită faptului că muzica lui le plăecea activiștilor de partid.

Prea puțini bucureșteni erau și sunt „la a treia generație depărtare de opinici” cum se zice. Primele zone ale Capitalei erau periferiile: Obor, Giurgiului, Cotroceni, Matache-Gara de Nord ori Băneasa. Tocmai periferiile Capitalei au fost cântate de marele Gică Petrescu.

Gică Petrescu, născut la 2 aprilie 1915, la București, își trăise copilăria nu departe de Hala Matache, piață fondată de legendarul Matache Loloescu, un punct nodal pentru cei ce tranzitau Bucureștiul dintr-o parte în alta. Atât în Centru cât și în periferii, erau cârciumi și localuri de bon-ton: Cireșica, Alhambra, Savoy pe Centru, crâșmele Oborului, Cimitirului Șerban Vodă - Bellu-Giurgiului (Mandravela) și Gării de Nord în periferii.

Gică Petrescu începuse studiile juridice la începutul anilor 30, ani de criză mondială, când oamenii uneori când aveau un ban, îl dădeau pe băutură, iar lăutarii și „diseurii” făceau carieră: Zavaidoc, Cristian Vasile și alții. Evident, Gică Petrescu cocheta deja cu muzica, mai ales, genul de petrecere.

Gică Petrescu a iubit o singură femeie, pe Cezarina Moldoveanu. Multă vreme, despre ea s-a știut că a fost de profesie medic. A abandonat cariera medicală, alegând să fie confidenta, textiera și medicul unui singur on: soțul ei, Gică Petrescu.

În interviurile sale, Gică Petrescu spunea că Ion Vasilescu, Gherase Dendrino, Ionel Fernic, Vasile Vasilache au fost compozitorii pe care el i-a respectat cel mai mult, deși, evident, dacă ar fi fost să realizeze un podium, Ion Vasilescu ar fi ocupat toate cele trei poziții. Gică Petrescu a cântat în Europa dar și peste Ocean, în Canada, apoi a ajuns și în Israel.

În filmul „biografic”numit „Muzica e viața mea”, Gică Petrescu a acceptat să cânte la Metrou, apoi la volanul unui „Oltcit”. Scenele filmate în apartamentul său de pe Bulevardul Elisabeta, fost 6 Martie arătau un interior standard comunist. Erau, evident, „concesiile” ideologice care trebuiau făcute de omul care a cântat despre Bucureștiul boem, al cârciumioarelor, al tramvaiului care mergea spre mahalale.

Gică Petrescu a cunoscut-o în 1950 pe Cezarina Moldoveanu. Era la Teatrul de Revistă în București. Gică Petrescu era un holtei deja la 35 ani. Cezarina studiase Medicina. A fost soția lui Piki Vasiliu. Pe numele său, Constantin Z. Vasiliu, acesta a fost ca și tatăl său, general, A fost și Primar al Craiovei în 1939-1940. A fost subsecretar de stat în Guvernul Antonescu. A fost comandant al Jandarmeriei. A urmat ordinele de înfăptuire a Holocaustului, fapt care i-a adus condamnarea la moarte alături de Ion Antonescu în procesul din 1946, fiind executat.

Cezarina Moldoveanu se despărțise de Piki Vasiliu cu mult înainte ca el să fie executat. Totuși, în anii 50, nu era „sănătos” să ai nevastă cu „trecut”. Cum Gică Petrescu cântase în București, dar și pe front ani de zile, era iubit și de carliști, apoi de legionari dar și de ilegaliștii comuniști, apoi de liderii comuniști.

Așa se face că detaliul legat de fostul soț al Cezarinei Moldoveanu a fost lăsat în planul 2. Pe 18 iunie 2026, se împlinesc 20 de ani de când Gică Petrescu nu mai este printre noi. Cezarina Moldoveanu decedase pe 2 septembrie 1989. Fără ea, aparițiile marelui artist au fost tot mai rare.