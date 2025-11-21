Mormântul lui Gică Petrescu, restaurat după ani de degradare. Unde a fost înmormântat regele muzicii de petrecere

Gică Petrescu, care a murit în 2006, la vârsta de 91 de ani, este înmormântat în Cimitirul Bellu. Fără un aparținător legal, locul său de veci a fost uitat o perioadă îndelungată de timp și aproape acoperit de vegetație, până la intervenția recentă a unei persoane din afara familiei maestrului, care a readus mormântul într-o stare corespunzătoare, potrivit spynews.ro.

Artistul și soția sa nu au avut copii, iar lipsa unui moștenitor legal a făcut ca întreținerea locului de veci să revină autorităților. Din această cauză, mormântul era aproape acoperit de buruieni și nu avea placă memorială, fiind greu de observat în cimitir.

Recent, persoane din afara familiei, admiratori ai lui Gică Petrescu, au decis să se ocupe de amenajarea locului său de veci. Aceștia au curățat crucea artistului și au adus o coroniță cu flori, pe care au așezat-o pe piatra funerară.

Admiratorii acestuia au săpat pământul și au îndepărtat buruienile crescute. Potrivit informațiilor, singura rudă a artistului care mai trăiește, o nepoată, nu ar fi vizitat niciodată mormântul lui Gică Petrescu pentru a se ocupa de întreținerea locului de veci.

Gică Petrescu a murit pe 18 iunie 2006, de boală, la București. La șase ani după moartea iubitului artist, apartamentul în care locuia acumulase datorii uriașe la întreținere.

Din lipsa unui moștenitor care să achite restanțele apartamentului, vecinii au fost debranșați de la utilități. Unii vecinii au fost nevoiți să-și scoată locuințele la vânzare pentru a se muta din bloc.