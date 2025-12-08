Social

Descoperă Dragonul de Komodo din colecția Animale din sălbăticie!

În noul număr al colecției Animale din sălbăticie, copiii descoperă cea mai mare șopârlă din lume: Dragonul de Komodo. Este cunoscut pentru dimensiunile sale uriașe, poate ajunge până la 3 metri lungime și 80 de kg., pentru limba bifurcată pe care o folosește ca un detector natural de mirosuri și pentru saliva sa cu venin, care îi transformă fiecare vânătoare într-o reușită.

Cu ajutorul figurinei incluse, cei mici pot recrea povestea acestui „dragon tăcut”, care se deplasează fără zgomot, trăiește în insulele vulcanice ale Indoneziei și este considerat o adevărată fosilă vie. În paginile revistei îl descoperim pe Ken, pe puii săi care se refugiază în copaci în primii trei ani de viață și pe celelalte animale cu care împarte habitatul: cerbul de Timor, fazanul cu picioare portocalii sau macacul cynomolgus.

Pe lângă figurina Dragonului de Komodo, cei mici primesc și două maimuțe, ideale pentru a completa scenariile de joacă de pe insula și pentru a ilustra ecosistemul complex în care trăiesc aceste reptile impresionante.

Cu texte ușor de parcurs, ilustrații și informații captivante, acest număr îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine lumea animalelor, obiceiurile lor, modul în care se hrănesc și de ce unele specii sunt în pericol și trebuie protejate.

Disponibil de marți, 9 decembrie, la toate chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei, alături de trei figurine: Dragonul de Komodo și două maimuțe jucăuse, numai în colecția Animale din sălbăticie de la DeAgostini. Preț: 29,99 lei

 

