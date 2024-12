Sport Dennis Man, în culmea fericirii. Mijlocașul încheie anul cu un premiu important







Dennis Man a avut un an cu rezultate bune pe plan profesional. De altfel, acesta s-a bucurat de aprecieri la Parma, însă a avut un aport uriaș la echipa națională. După un astfel de parcurs, mijlocașul încheie anul cu un premiu important.

Dennis Man, recompensat pentru eforturile din ultimul an

Jucătorul român a transferat de la FCSB la Parma, iar contractul s-a ridicat la 11 milioane de euro. Mijlocașul ar avea parte de susținere la Parma, având în vedere că este un elev cu rezultate bune în echipa coordonată de Fabio Pecchia.

Ajuns la acest club, Dennis Man a înscris de patru ori și a avut la fel de multe pase decisive. De asemenea, el a bifat 16 apariții în ultimul sezon.

Rezultate bune

Totodată, prestația sa la echipa națională a României a fost la fel de lăudată. Astfel, în luna octombrie, mijlocașul era considerat al doilea cel mai bun fotbalist din Liga Națiunilor.

După eforturile sale, răsplata nu a întârziat să apară. Astfel, el a primit trofeul Tricolorul anului 2024 pe site-ul Federației.

Dennis Man: E cel mai bun an din carieră

Mijlocașul s-a arătat mulțumit de reușitele recente și a declarat că 2024 a fost cel mai bun an din cariera sa. De asemenea, jucătorul a vorbit și despre golul care i-a rămas în memorie.

„E cel mai bun an din carieră. Am avut evoluţii bune şi sunt fericit. Probabil sunt cel mai mândru că am avut şansa de a participa la Campionatul European cu echipa naţională. Cred că am meritat să încheiem de trei ori grupa pe locul 1. Cel mai frumos gol? cred că primul gol în Serie A, împotriva Fiorentinei, venea după doi ani în Serie B”, a precizat el.

Mijlocaşul Parmei şi al naţionalei României spune că cel mai emoţionant moment l-a trăit la Euro 2024 când s-a cântat imnul României.

„Mi-aş dori enorm să am şansa să evoluez cu naţionala şi la Cupa Mondială”, a încheiat el.