Decizie-cheie la Zagreb. Liderii PPE analizează clauza de apărare a UE

Liderii celei mai influente familii politice din Uniunea Europeană, Partidul Popular European (PPE), au decis să analizeze modalitățile concrete de aplicare a clauzei de apărare mutuală a UE, într-un context marcat de incertitudini privind angajamentul Statelor Unite față de NATO, potrivit Politico.

Discuțiile au avut loc în cadrul reuniunii liderilor PPE desfășurate la Zagreb, Croația, la finalul lunii ianuarie 2026.

Decizia vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de pozițiile exprimate de președintele american Donald Trump, care au alimentat temeri privind viitorul cooperării transatlantice în domeniul securității.

La retragerea liderilor PPE au participat, printre alții, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit informațiilor relatate de Brussels Playbook, subiectul apărării europene a fost discutat în cadrul unei cine organizate în weekendul reuniunii.

În urma acestor discuții, conducerea PPE a decis să mandateze doi șefi de stat sau de guvern, care nu au fost încă nominalizați public, să analizeze modul în care poate fi pus în aplicare Articolul 42.7 din Tratatul Uniunii Europene.

Articolul 42.7 stipulează că, în cazul în care un stat membru al Uniunii Europene este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre au obligația de a-i oferi „ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate în puterea lor”. Clauza este considerată echivalentul european al articolului 5 din Tratatul NATO, însă a fost activată o singură dată până în prezent, după atentatele teroriste din Franța din 2015.

Conducerea PPE nu a precizat termenul până la care cei doi lideri desemnați vor trebui să prezinte un plan și nici care vor fi elementele exacte analizate în cadrul acestuia.

Un document de politică publicat duminică de PPE oferă indicii privind direcțiile de lucru. Documentul identifică nouă domenii în care Uniunea Europeană ar trebui să își dezvolte capacitățile militare pentru a-și reduce dependența de Statele Unite.

Printre acestea se numără sistemele de drone, capacitățile spațiale și apărarea antirachetă.

În același timp, documentul PPE menționează în continuare NATO drept „piatra de temelie” a apărării europene, subliniind că inițiativele la nivelul UE nu sunt concepute pentru a înlocui Alianța Nord-Atlantică.

Inițiativa PPE apare într-un moment descris de oficiali europeni drept cea mai gravă criză transatlantică din ultimele decenii. Declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda au contribuit la erodarea încrederii în angajamentul Statelor Unite față de NATO și securitatea europeană.

În acest context, liderii europeni discută tot mai des despre necesitatea consolidării autonomiei strategice a Uniunii Europene în domeniul apărării.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Zagreb, președintele PPE, Manfred Weber, a salutat propunerea președintelui Franței, Emmanuel Macron, privind extinderea umbrelei nucleare franceze către alte state membre ale UE.

„Având în vedere noile evoluții din Statele Unite, sunt pe deplin în favoarea faptului că liderii iau în considerare modul în care această opțiune a armelor nucleare franceze poate fi utilizată pentru securitatea europeană”, a declarat Manfred Weber.