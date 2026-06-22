Politica

De la meciurile din ligile inferioare, la butoanele cu miliarde de lei: Cine este fostul arbitru de fotbal propus ministru în Guvernul Veștea

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De la meciurile din ligile inferioare, la butoanele cu miliarde de lei: Cine este fostul arbitru de fotbal propus ministru în Guvernul VeșteaArbitru. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Deputatul Romeo Daniel Lungu, liderul PSD Buzău și un apropiat politic al fostului premier Marcel Ciolacu, este nominalizarea social-democraților pentru conducerea Ministerului Dezvoltării în viitorul Executiv condus de Adrian Veștea. Portofoliul pe care Lungu urmează să îl preia este unul dintre cele mai influente din structura guvernamentală, având în administrare bugete de miliarde de lei destinate primăriilor și proiectelor de infrastructură locală.

Ascensiunea politică a lui Romeo Daniel Lungu. De la șef de cabinet la lider de filială influentă

În vârstă de 51 de ani, Romeo Lungu se află la al doilea mandat de parlamentar și deține în prezent funcția de chestor în cadrul Camerei Deputaților. Evoluția sa politică este strâns legată de organizația PSD Buzău, recunoscută ca una dintre cele mai puternice filiale din țară.

Parcursul său administrativ și politic a inclus mai multe etape la nivel județean:

2003–2005: Șef de cabinet în cadrul Prefecturii Buzău.

2005–2007: Consilier senatorial.

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2016–2020: Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

Ascensiunea sa la vârful filialei buzoiene s-a consolidat în mai 2025. La acel moment, Lungu a preluat șefia organizației județene a PSD, după ce fostul lider, Lucian Romașcanu, a demisionat pentru a prelua postul de reprezentant al României la Curtea de Conturi Europeană. Legătura strânsă de încredere cu Marcel Ciolacu a marcat promovarea sa constantă în funcții cheie la nivel național și parlamentar.

Trecutul din lumea sportului și managementul local

Romeo Lungu

Romeo Lungu. Sursa foto: Facebook/Romeo Lungu

Înainte de a se dedica exclusiv carierei politice, Romeo Lungu a activat în domeniul sportiv, fiind arbitru și observator în ligile inferioare de fotbal din România. Ulterior, el a ocupat poziția de director sportiv al clubului Gloria Buzău între anii 2010 și 2012, conducând ulterior și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău.

Pe lângă activitatea publică, Lungu a făcut parte din structurile de conducere ale unor regii și societăți de interes local din Buzău, deținând calitatea de membru în Consiliile de Administrație ale operatorului de transport Transbus S.A. și ale Companiei de Apă Buzău.

Dacă va trece de votul de învestitură al Parlamentului, acesta va gestiona fondurile dedicate comunităților locale, un minister-cheie pentru menținerea sprijinului primarilor din teritoriu.

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