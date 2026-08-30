Ușile cabinelor din multe toalete publice nu ajung până la podea din motive care țin de curățenie, siguranță, ventilație și costurile de construcție. Detaliul, întâlnit mai ales în spațiile publice cu trafic intens, nu este o greșeală de proiectare, potrivit Science Direct.

Spațiul de sub ușă poate părea incomod din punctul de vedere al intimității, însă permite întreținerea mai rapidă a încăperii și poate ajuta în situații de urgență.

Modul în care sunt construite cabinele diferă însă de la o țară la alta, iar în multe locuri toaletele publice oferă o separare aproape completă până la podea.

Toaletele din aeroporturi, gări, centre comerciale sau stadioane sunt folosite de sute sau chiar mii de persoane într-o singură zi. Spațiul dintre podea și ușa cabinei permite personalului de curățenie să spele mai ușor pardoseala.

Mopurile și echipamentele de curățare pot ajunge sub pereții despărțitori fără ca fiecare cabină să fie deschisă separat.

De asemenea, podelele din spațiile sanitare comerciale pot avea o ușoară pantă către sistemele de scurgere, iar o ușă care ar atinge podeaua ar putea fi mai dificil de instalat și întreținut.

Un alt motiv este siguranța. Dacă o persoană își pierde cunoștința sau are o problemă medicală într-o cabină, prezența unui spațiu sub ușă poate face situația mai ușor de observat.

Normele pentru spațiile sanitare accesibile prevăd, în anumite situații, spații libere în partea inferioară a pereților despărțitori.

Standardele americane privind accesibilitatea includ, de exemplu, cerințe referitoare la spațiul pentru picioare în cabinele adaptate persoanelor cu mobilitate redusă.

Cabinele complet închise pot limita circulația aerului. Cercetările privind ventilația în toaletele publice arată că geometria cabinelor și spațiile de sub uși pot influența modul în care circulă aerul și sunt eliminați poluanții.

Un studiu publicat în revista Building and Environment în 2024 a analizat efectul spațiilor de sub ușile cabinelor asupra circulației aerului. Cercetătorii au arătat că un spațiu sub ușă poate ajuta la diluarea poluanților din interiorul cabinei, însă sistemul general de ventilație rămâne esențial.

Majoritatea cabinelor din toaletele publice sunt realizate din sisteme modulare, produse în dimensiuni standard. Panourile și ușile care nu ajung până la podea folosesc mai puțin material și sunt, în general, mai ușor de montat și înlocuit.

În spațiile mari, unde sunt instalate zeci de cabine, diferența de material și de timp necesar pentru montaj poate deveni importantă.

Spațiul de sub ușile toaletelor publice rămâne controversat pentru mulți utilizatori, în special din cauza intimității mai reduse. Totuși, această soluție este rezultatul unui compromis între nevoia de confidențialitate și cerințele practice ale unui spațiu folosit intens.

De la curățenie și ventilație până la intervenția în situații de urgență, spațiul de sub ușă are mai multe funcții. De aceea, ceea ce pare la prima vedere un detaliu ciudat de construcție este, în multe toalete publice, o alegere practică de proiectare.