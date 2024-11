Monden De ce refuză Selly să meargă la facultate. Nici nu vrea să audă de studii superioare







La doar 13 ani, Selly și-a făcut debutul pe YouTube, iar de atunci a devenit unul dintre cei mai controversați vloggeri. În 2019, la 17 ani, a devenit cel mai urmărit YouTuber din România. El a făcut și un film și a cântat într-o trupă, 5GANG. Cu toate acestea, tânărul a refuzat să meargă la facultate și multă lume nu i-a înțeles decizia.

Selly a rezistat doar trei ore la facultate

După ce a absolvit examenul de Bacalaureat cu brio în 2020, cu media 9,50, vlogger-ul se înscrisese la facultate. Atunci avea de gând să urmeze studiile superioare la facultatea de business – Tiffin University – cu sediul în București. Aceasta este singura universitate privată din țară acreditată în SUA și în Europa, fiind originară din Ohio. El s-a răzgândit după doar trei ore.

„Adevărul este că m-am lăsat de facultate cu nici 3 ore înainte de prima zi de facultate”, a spus el.

De ce nu s-a mai înscris la facultate

Vlogger-ul a fost aspru criticat pentru că nu a mers la facultate și a simțit nevoia să ofere o explicație. Acesta a declarat că nu a mai mers la facultate pentru că a avut foarte multe proiecte. Selly a spus că nu regretă și că a fost cea mai bună decizie, dar că ceilalți tineri nu trebuie să facă ca el.

„Am fost arătat cu degetul pentru că nu am urmat o facultate. Nu am niciun gând în acest sens decât dacă în viața asta o să vreau să merg către o zonă în care să nu am o pregătire.Pentru mine a fost cea mai bună decizie, asta nu înseamnă că alți puștani de 19 ani ar trebui să o ia. Aveam tot felul de obligații contractuale antamate, am fost un caz atipic”, a declarat Selly.

Selly câștigă sume uriașe de bani din YouTube

Vloggerul de 22 de ani câștigă lunar peste 35 de mii de euro doar din YouTube, mai exact 35.592,97 de euro. El a povestit că la început făcea doar 50 de dolari și că suma a început să crească pe măsură ce a devenit faimos.