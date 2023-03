Selly s-a lăsat de școală. Vloggerul, mai preocupat de bani decât de studii

La doar 13 ani, Selly a devenit partener afiliat YouTube și, de atunci, a primit din cadrul acestei platforme două premii de argint și unul de aur pentru crearea de conținut. În 2019, la 17 ani, a devenit cel mai urmărit YouTuber din România. Acum, el are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, autor de piese și cântăreț, actor și producător de film.

Cu toate astea, Selly a recunoscut că nu a mers nici măcar o zi la facultate și că s-a axat pe afaceri și bani. Tânărul consideră că poate avea succes și fără studii superioare. „Adevărul este că m-am lăsat de facultate cu nici 3 ore înainte de prima zi de facultate”, a spus acesta.

Vloggerul a mai spus că a citit doar câteva cărți până acum pentru că a preferat să muncească. „Cred că vreo 15 cărți, din câte îmi aduc aminte. N-am avut timp. Eu încă de la 12 ani eu muncesc”, a explicat tânărul în emisiunea lui Denise Rifai.

În 2020, Selly a obținut media 9.60 la Bacalaureat. A primit nota 9.50 la proba la Limba Română, 9.60 la Matematică și 9.70 la Biologie. El avea în plan să meargă la facultatea de business – Tiffin University – cu sediul în București, dar s-a răzgândit.

Când s-a schimbat viața lui Selly

Selly a mai spus că viața lui s-a schimplat complet la 17 ani când a primit premiul de un milion de abonați direct de la un reprezentant Youtube România. Atunci, el a realizat nu trebuie să renunțe la visul lui.

„Cea mai memorabilă zi de naștere a mea a fost la 17 ani, pe care am organizat-o la Nuba cu foarte mulți invitați. Tot atunci am primit și premiul de un milion de abonați direct de la un reprezentant Youtube România și a fost memorabil pentru mine să primesc acel premiu pe scenă. Începea momentul cu 5Gang, creșterea mea accelerată și mă simțeam foarte bine.

Făceam 17 ani înconjurat de prieteni, cu o carieră în față și știam deja că voi reuși. Aveam deja un million de abonați. Cea mai mare realizare a mea este că am reușit să strâng în jurul meu o comunitate de 3 milioane de oameni și am reușit să îi inspir în toți acești ani, să îi motivez să facă ceea ce iubesc ei și le place să facă. Nu cred că sunt neapărat un exemplu, dar o parte din activitatea mea este că am motivat foarte mulți oameni să își asume niște riscuri și să se dedice pasiunii lor, așa cum fac și eu”, a declarat vloggerul.