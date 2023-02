Selly a recunoscut tot de ziua lui de naștere: A ajuns să mi se schimbe complet viața.

Selly, celebrul vlogger, împlinește astăzi 22 ani de ani. Cu această ocazie, el a dezvăluit un moment pe care nu îl va uita niciodată și cum i s-a schimbat viața de atunci. Vedeta a povestit și care a fost cel mai important cadou pe care l-a primit până acum.

„Părinții mei mi-au făcut tot felul de cadouri, dar cel mai de preț cadou a fost prima camera video pe care ei mi-au luat-o. Era între 300 și 500 de lei parcă, m-am rugat foarte mult de ei și am fost cel mai fericit atunci când mi-au cumpărat-o. Și iată că, de la acest cadou, a ajuns să mi se schimbe complet viața”, a spus el.

Cea mai memorabilă zi a lui Selly

Selly a mai recunoscut că cea mai memorabilă zi de naștere a fost atunci când a făcut 17 ani. La momentul respectiv, el a primit premiul de un milion de abonați și a ajuns cunoscut în toată țara.

„Cea mai memorabilă zi de naștere a mea a fost la 17 ani, pe care am organizat-o la Nuba cu foarte mulți invitați. Tot atunci am primit și premiul de un milion de abonați direct de la un reprezentant Youtube România și a fost memorabil pentru mine să primesc acel premiu pe scenă. Începea momentul cu 5Gang, creșterea mea accelerată și mă simțeam foarte bine.

Făceam 17 ani înconjurat de prieteni, cu o carieră în față și știam deja că voi reuși. Aveam deja un million de abonați. Cea mai mare realizare a mea este că am reușit să strâng în jurul meu o comunitate de 3 milioane de oameni și am reușit să îi inspir în toți acești ani, să îi motivez să facă ceea ce iubesc ei și le place să facă. Nu cred că sunt neapărat un exemplu, dar o parte din activitatea mea este că am motivat foarte mulți oameni să își asume niște riscuri și să se dedice pasiunii lor, așa cum fac și eu”, a declarat vloggerul.

Tânărul cu o avere estimată la un million de euro a dezvăluit și ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat.

„Primii bani pe care i-am câștigat din Youtube i-am folosit ca să-mi iau o cameră video, una nouă, vreo 2500 de lei a costat, am putut să fac videoclipuri mult mai bune”, a mai spus Selly pentru Fanatik.