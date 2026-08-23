Un pulover care a intrat la apă după spălare nu este neapărat rezultatul unei haine de calitate slabă. În cazul lânii, temperatura apei, umezeala și mișcarea mecanică pot modifica structura fibrelor, iar rezultatul poate fi un articol de îmbrăcăminte mai mic, mai dens sau deformat.

Lâna are o structură naturală formată din fibre acoperite cu solzi microscopici. Atunci când fibrele sunt expuse simultan la umezeală și la agitație mecanică, acești solzi se pot agăța unii de alții. Fibrele ajung să se încurce și să se compacteze, proces cunoscut drept împâslire, iar contracția rezultată poate fi permanentă.

Există și o altă formă de modificare dimensională. Unele materiale se pot relaxa în timpul spălării și pot reveni către dimensiunile inițiale pe care le aveau înainte de procesul de fabricație. În acest caz, schimbarea poate fi recuperabilă, spre deosebire de contracția produsă prin împâslire, potrivit Woolmark.

Temperatura ridicată este asociată frecvent cu micșorarea puloverelor din lână, însă problema nu se reduce doar la apa fierbinte. Căldura, umezeala și frecarea sau agitarea fibrelor pot contribui împreună la împâslire și contracție.

De aceea, un program obișnuit de spălare, cu mișcare intensă a tamburului și temperatură nepotrivită, poate deteriora un pulover care nu este destinat acestui tip de tratament.

Există însă și produse din lână tratate special pentru a rezista spălării la mașină. Tehnologiile de tip „machine washable” reduc tendința fibrelor de a se împâsli și permit spălarea în condițiile indicate pe eticheta produsului.

Nu toate puloverele din lână trebuie spălate în același mod. Eticheta indică dacă articolul poate fi spălat la mașină, dacă necesită spălare manuală sau dacă este recomandată curățarea chimică.

Pentru articolele care permit spălarea la mașină, Woolmark recomandă folosirea programului special pentru lână. Dacă mașina nu are un astfel de program, poate fi utilizat un program pentru rufe delicate sau o spălare cu apă rece, în funcție de indicațiile producătorului.

Puloverul poate fi întors pe dos înainte de spălare, iar folosirea unui sac pentru rufe delicate poate proteja suplimentar suprafața materialului.

Dacă eticheta permite spălarea la mașină, sunt importante câteva reguli:

-se folosește programul pentru lână sau, în lipsa acestuia, un program pentru delicate; -se respectă temperatura indicată pe etichetă; -se utilizează un detergent blând, destinat lânii; -puloverul se întoarce pe dos înainte de spălare; -trebuie evitate programele cu agitare intensă; -hainele închise la culoare nu ar trebui spălate împreună cu cele deschise.

Woolmark recomandă detergenții neutri și blânzi pentru articolele din lână și avertizează împotriva detergenților agresivi, a celor cu înălbitori și a produselor cu enzime destinate altor tipuri de țesături.

Pentru un pulover care trebuie spălat manual, recomandarea este folosirea apei călduțe, în jur de 30°C, împreună cu un detergent blând. Woolmark indică o perioadă de înmuiere de aproximativ 10 minute, urmată de clătire în apă călduță și apoi în apă rece.

Un aspect important este manipularea puloverului ud. Frecarea puternică, răsucirea sau stoarcerea agresivă pot favoriza deformarea și împâslirea fibrelor.

Și etapa de uscare contează. Pentru puloverele din lână, recomandarea generală este uscarea în poziție orizontală, la umbră, pentru ca materialul să-și păstreze forma.

Agățarea unui pulover ud pe umeraș poate duce la deformarea acestuia din cauza greutății apei.

Uscătorul de rufe nu este automat interzis pentru orice articol din lână. Unele produse sunt concepute pentru uscarea la mașină și au această indicație pe etichetă. În aceste cazuri, Woolmark recomandă un program pentru lână sau delicate și temperatură scăzută. Dacă eticheta nu permite uscarea în uscător, este preferabilă uscarea pe orizontală.

Diferențele dintre articole nu țin doar de tipul de lână. Unele fibre sunt tratate în procesul de fabricație pentru a reduce împâslirea și contracția.

Așa-numita lână „machine washable” este prelucrată astfel încât solzii de pe suprafața fibrelor să nu se agațe la fel de ușor unii de alții în timpul spălării. Astfel, materialul își păstrează mai bine dimensiunile.

De aceea, instrucțiunile de pe etichetă au prioritate. Un pulover din lână care poate fi spălat la mașină nu trebuie tratat în același mod ca unul pentru care producătorul indică spălarea manuală sau curățarea chimică.