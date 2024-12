EVZ Special De ce Ion Cristoiu nu asculta Radio „Europa Liberă”? Amintiri după 35 de ani. Video







Radio „Europa Liberă” devenise în perioada comunistă sinonim cu un refugiu, pentru mulți dintre cetățeni chiar cu adevărul. Însă, printre aceștia nu se număra și Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Acesta spune că nu obișnuia să asculte acest post de radio pe ascuns, precum alții, nu era interesat de ce se spune acolo.

„Ar fi fost ca și cum aș fi citit Scânteia pe invers”, spune Ion Cristoiu. De asemenea, scriitorul spune că, chiar în acest domeniu de activitate, al autorilor, Radio „Europa Liberă” putea să facă foarte mult rău. Dacă la acest post ți se lăuda o carte, cum i s-a întâmplat și acestuia, pe următoarea îți era mai apoi foarte greu sau chiar imposibil să o mai publici. „Mi s-a lăudat și mie o carte de satiră, iar pe următoarea pe care am scris-o după aceea nu am mai publicat-o, nu am putut”.

Ion Cristoiu și oamenii liberi

Ion Cristoiu a fost prezent luni, 16 decembrie, în cadrul podcastului „Hai LIVE”, moderat de jurnalistul Robert Turcescu. Întreaga emisiune poate fi vizionată pe canalul de YouTube al Evenimentului Zilei, „HAI România”. Iar cum ne aflăm în luna decembrie, ne apropiem de împlinirea a 35 de ani de la Revoluția din 1989, cei doi au discutat și despre acea perioadă și cele întâmplate atunci.

„Imediat după aceea, într-un ziar a și apărut că mie mi-a fost apreciată o carte de către cei de la Radio Europa Liberă. Nu vreți să știți cum se uitau unii la mine. Și, mai apoi, următoarea carte nu am putut să o mai public. Și nici nu mă încredeam foarte mult în ce spun ei acolo pe post.

Mă uitam și în tabăra cealaltă și nu putea să fie prea fiferit la Europa Liberă. De exemplu, după căderea lui Ceaușescu, văd într-un ziar o poezie de-ale lui Mihai Bărbulescu împotriva tovarășei Elena Ceaușescu. Mihai Bărbulescu, am lucrat cu el, era un autor care, de ziua tovarășei, venea mereu la supliment cu o poezie despre tovarășa”, povestește Ion Cristoiu.

Amintiri din Epoca de Aur

Pe lângă faptul că a trăit acea perioadă, Epoca de Aur, publicistul a și studiat mai bine cele întâmplate în comunism, cu precădere căderea regimului. Semnate de Ion Cristoiu se regăsesc volumele unu și doi „Decembrie 1989. Un talmeș-balmeș bine regizat”, două cărți ce reunesc marea majoritate a textelor scrise, pe parcursul a trei decenii, şi dedicate de autor evenimentelor din luna decembrie a anului 1989.

Iar în cadrul podcastului de luni, 16 decembrie, de la „HAI România”, Ion Cristoiu vorbește și despre una dintre cele mai mari minciuni ce s-a răspândit de atunci despre acele zile de final de comunism. „Masele nu au intrat în Comitetul Central trecând peste armată. Ele s-au adunat, cu zecile de mii, în Piața Revoluției de azi, dar nu a fost niciun asalt. s-a intrat în Comitet în momentul în care s-a deschis ușa din interior”, relatează scriitorul.