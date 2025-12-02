De ce a plecat Leonard Doroftei din țară. Cine i-a pus gând rău

Leonard Doroftei a povestit la un podcast că nu a plecat de bună voie din țară, ci de nevoie. Mai exact ar fi refuzat pe cineva, iar de acolo lucrurile au luat o turnură neplăcută.

Plecarea din țară a fostului campion mondial la box a fost o lovitură pentru întreaga familie. Mai ales că nici copiii și nici soția nu se așteptau la o astfel de decizie din partea Moșului. Cu toate acestea, din cauza unei constrângeri, Leonard Doroftei nu a stat pe gânduri ci a luat atitudine.

”Am plecat pentru că mă simțeam încolțit. Am refuzat ceva la un moment dat și din clipa aia toate au început să vină tăvăluc peste mine. Și nu mai reușeam să mă regăsesc. Am ajuns la concluzia că trebuie să fac ceva. Să fac o schimbare. Am stat de vorbă cu soția mea și am zis că trebuie să plecăm”, a povestit antrenorul.

Cei doi au discutat și au ajuns la concluzia că vor pleca toți. Iar Moșul deja se gândise ce poate face peste hotare, pentru că nu putea să fie fără job.

”Am luat decizia să mergem în Canada. Știam unde mă duc, știam că nu o să fie ușor și lucrul acesta m-a trezit și m-a ajutat să-mi caut un nou drum, o nouă poveste. Povestea de antrenor. Am plecat cu tot cu copii. Păi s-a întâmplat în 2019. Noi am venit din Canada în 2004, practic după 15 ani ne-am întors acolo”, au explicat soții Doroftei.

Deși nu a plecat cu inimă bună, campionul știa că se va întoarce acasă. Cinci ani a reușit să stea în Canada, după care a luat decizia să revină acasă. Drept urmare, anul trecut el și soția s-au întors în România.

Ulterior au venit și toți copiii lor, asta deși fiul cel mare își făcuse o carieră peste hotare în imobiliare. Dar de când s-a întors, Moșul pare că a întinerit, iar soția lui îl susține în toate planurile, dar și la emisiunile la care participă.