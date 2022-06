De ce a pierdut Johnny Depp procesul cu The Sun. Avocatul actorului a dat explicații complete

Vasquez a apărut la „Today” alături de colegul ei, Ben Chew, pentru primul ei interviu de la încheierea procesului de defăimare al lui Depp și Heard. În timpul interviului, Vasquez a fost întrebată de ce procesul anterior al lui Depp împotriva ziarului The Sun din Marea Britanie nu a fost menționat ca parte a procesului său împotriva lui Heard din SUA, la care ea a răspuns: „A fost un proces diferit.

Depp a dat în judecată News Group Newspapers, editorul tabloidului britanic The Sun, pentru un articol din 2018 în care l-au numit „bătător de soții”, făcând referire la căsnicia cu Amber Heard. Depp a dat în judecată atât editorul, cât și editorul executiv al The Sun, Dan Wootton, pentru calomnie.

La trei luni de la începutul procesului, un judecător a decis că The Sun a avut dreptate când a raportat că Depp a fost violent față de Heard, de care a divorțat în 2017, după aproape doi ani de căsnicie.

Câștigarea procesului cu Amber Heard

Depp a depus o plângere separată pentru defăimare împotriva lui Heard, ca răspuns la un articol de opinie pe care l-a scris pentru Washington Post, care detalia experiența ei cu violența domestică. În ianuarie 2021, Heard l-a dat în judecată pe Depp pentru 100 de milioane de dolari, după ce unul dintre avocații lui Depp a susținut că acuzațiile ei de abuz sexual erau o „înșelătorie”.

Săptămâna trecută, lui Depp i s-au acordat despăgubiri în valoare de 15 milioane de dolari, după ce un juriu a constatat că Heard l-a defăimat în articolul de opinie din Washington Post. Depp a fost găsit vinovat pentru defăimare împotriva lui Heard, juriul acordând vedetei „Aquaman” despăgubiri de 2 milioane de dolari, potrivit Business Insider.