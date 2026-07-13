Dirijorul Daniel Jinga, manager general al Operei Naționale București, a fost distins cu Medalia Camerei Deputaților din Italia, în semn de apreciere pentru activitatea sa artistică și pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor culturale dintre România și Italia. Distincția i-a fost înmânată după concertul susținut duminică de Orchestra Operei Naționale București în cadrul prestigiosului Festival de la Ravello.

Medalia a fost acordată atât lui Daniel Jinga, cât și, simbolic, instituției pe care o conduce, Opera Națională București. Potrivit documentului oficial care însoțește distincția, recunoașterea vine pentru implicarea sa în promovarea diplomației culturale și pentru rolul avut în consolidarea legăturilor istorice și artistice dintre cele două state.

În motivația oficială se arată că distincția a fost oferită „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa remarcabilă la diplomația culturală și pentru angajamentul său în consolidarea legăturilor istorice și artistice dintre România și Italia”.

Totodată, documentul subliniază importanța concertului susținut la Ravello, precizând că „Prin dirijarea Orchestrei Operei Naționale București în cadrul Festivalului de la Ravello – eveniment care a încheiat manifestările culturale bilaterale din 2026 – Maestrul Daniel Jinga a demonstrat că muzica este un instrument autentic și eficient al dialogului”.

Mesajul oficial evidențiază și rolul culturii în apropierea dintre cele două țări, arătând că Daniel Jinga „a pus în valoare arta muzicală ca punte de legătură între cele două națiuni, reafirmând rolul esențial al culturii în relațiile internaționale”. Distincția este descrisă drept „un semn al prieteniei și al recunoașterii înaltelor sale merite artistice”.

Concertul de la Ravello a avut loc pe 12 iulie, în cadrul celei de-a 74-a ediții a Festivalului Internațional de la Ravello, desfășurat pe scena amplasată la Villa Rufolo, unul dintre cele mai spectaculoase spații de concerte din Italia. Orchestra Operei Naționale București a evoluat sub bagheta lui Daniel Jinga, iar solist a fost violonistul Alexandru Tomescu, care a interpretat Concertul nr. 2 pentru vioară în si minor „La Campanella” de Niccolò Paganini, folosind celebra vioară Stradivarius Elder-Voicu. Programul serii a inclus și Rapsodia Română nr. 2 de George Enescu, precum și Suita „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski.

La finalul evenimentului, Alexandru Tomescu a transmis un mesaj pe Facebook în care a vorbit despre experiența participării la concertul care a marcat închiderea Anului Cultural România – Italia.

„Din Italia cu drag! Am fost onorat să fiu invitat în această seară să cânt alături de Orchestra Operei Naționale Române din București, dirijată de maestrul Daniel Jinga, la Ravello Festival de pe Coasta Amalfitană, în închiderea Anului Cultural România – Italia. Mulțumesc pentru invitație, Daniel Jinga și E.S. Gabriela Dancău, ambasador al României în Republica Italiană”, a scris violonistul.

Festivalul de la Ravello este unul dintre cele mai prestigioase evenimente muzicale din Italia și se desfășoară anual pe Coasta Amalfitană. Ediția din acest an are loc în perioada 4 iulie – 5 septembrie și reunește 22 de concerte dedicate muzicii simfonice, operei, muzicii baroce, jazzului și muzicii de cameră.

Participarea Operei Naționale București la festival a făcut parte din programul Anului Cultural România – Italia 2026, organizat de Ambasada României în Italia, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe.

La încheierea programului, ambasadorul României în Italia, Gabriela Dancău, a declarat:

„Prezența Operei Naționale București la Ravello încheie, în mod firesc, parcursul Anului Cultural România – Italia 2026 care, prin peste 50 de evenimente desfășurate în șase luni, a adus în prim-plan excelența creației românești. Cultura creează punți durabile și lasă în urmă o moștenire care depășește durata unui program cultural.”