Opera Națională din București, gazda conferinței „Diplomația culturală-punți între lumi și identități”

Opera Națională București a fost, marți, 16 decembrie 2025, gazda conferinței „Diplomația culturală – punți între lumi și identități”, un eveniment dedicat rolului culturii în consolidarea dialogului internațional, afirmarea identităților și promovarea României în context european și global, organizat în Foaierul Operei, în parteneriat cu Asociația Security Studies and World Politics.

Conferința a reunit personalități marcante din domeniul diplomației, culturii, educației și relațiilor internaționale, oferind un cadru de reflecție și dialog asupra modului în care arta, memoria culturală și educația pot deveni instrumente eficiente de soft power.

Deschiderea evenimentului a fost moderată de Primejdie Ianculovici George Deian, președintele Asociației Security Studies and World Politics, care a subliniat importanța unei agende culturale coerente în politica externă contemporană și a prezentat obiectivele conferinței, axate pe valorificarea patrimoniului cultural și pe consolidarea diplomației culturale ca pilon strategic al relațiilor internaționale.

În intervenția sa, Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale București, a evidențiat rolul instituțiilor culturale ca actori activi ai diplomației culturale, subliniind responsabilitatea Operei Naționale București de a reprezenta nu doar excelența artistică, ci și valorile culturale ale României în dialogul internațional.

Panelul dedicat imaginii României în context european a fost susținut de Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România și fost secretar general adjunct al NATO, care a vorbit despre importanța credibilității culturale și a capitalului simbolic în poziționarea strategică a României la nivel internațional.

Secțiunea „Memoria culturală și arta ca limbaj diplomatic” a adus în prim-plan perspectivele unor lideri ai instituțiilor culturale din România, printre care Liviu Sebastian Jicman, directorul Institutului Cultural Român, Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale București, și Bogdan Gheorghiu, director interimar al Bibliotecii Naționale a României și fost ministru al Culturii.

Panelul dedicat educației ca formă de soft power, cooperării culturale și experiențelor interculturale a beneficiat de intervențiile Simonei Miculescu, ambasador al României la UNESCO, și ale conf. univ. dr. Irina Nastasă-Matei, profesor în cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, fiind subliniat rolul educației și al formării academice în construirea unei diplomații culturale sustenabile și adaptate provocărilor globale.

Prin organizarea conferinței „Diplomația culturală – punți între lumi și identități”, Opera Națională București reconfirmă angajamentul de a funcționa nu doar ca spațiu al excelenței artistice, ci și ca platformă de dialog, reflecție și cooperare culturală, contribuind activ la consolidarea imaginii României pe scena internațională.