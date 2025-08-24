Sport Daniel Ghiță, critici aspre după gala Glory 103: Mi-a fost rușine pentru conaționalii noștri







Gala Glory 103, desfășurată sâmbătă seara la Rotterdam, a adus în ring trei sportivi români: Cristian Ristea, Ionuț Iancu și Alin Nechita. Dacă Nechita a reușit să obțină victoria împotriva lui Naim Hebbar, ceilalți doi au fost învinși înainte de gongul final, Ristea de către Mory Kromah, iar Iancu de sârbul Rade Opacic.

Evenimentul a fost urmărit și de Daniel Ghiță, fostul mare luptător K1, și fost senator PSD, care a lansat un val de critici extrem de dure la adresa celor doi sportivi învinși, pe pagina sa de Facebook.

1Aseară la gala Glory mi-a fost rușine pentru conaționalii noștri Iancu și Ristea! Nu au nicio perfomanta, decât gale de amatori în România, și săracii au crezut ca au devenit mari vedete? Ați văzut? Când au un adversar puțin mai bun (nu de top) au abandonat lupta! Nici măcar nu au mai luptat, ca nu fac față! La cei de top ce faceți? Nu ai cum să te prezinți așa în ring! Cu grăsimi pe tine, unul nu se putea mișca. Categoria SUMO, nu kickbox.

Avioane, poate, poate nimerim ceva? La nivel de top nu merge așa ceva. Al doilea, un neica nimeni cu tatuaje, mare smărdoi, care nu are nicio realizare în kickbox. Aere de mare campion, dar la primul oponent cu puțină tehnică abandonează lupta! Am zis asta de trei ani! Voi nu contați pentru kickboxul mondial. Nu aveți valoare, decât umplutură.

Unicul sportiv talentat român din Glory, care muncește pe toate planurile este Alin Nechita! Doar pentru el și lupta cu Jamal m-am uitat la gala Glory! Alin are o evoluție și muncește din greu. Vrea să ajungă sus. Felicitări!

Nivelul GLORY Kickboxing la grei este cel mai slab din toată istoria kickboxului mondial! Trebuie deschisă divizia, cu calificări, piramide, și lupte corecte cu luptători de valoare. Sistemul cu saci de box și umplutură este o insultă la kickboxul mondial. Sportivii ăștia pe vremea noastră nu intrau nici măcar în calificări sau piramidă! Îi numesc saci de box, umplutură.

Ei nu au înțeles că nu ești în Românica să te ridice în slăvi Pro TV, ca mari campioni. La ce? Unde? Aseară au abandonat lupta și s-au prezentat fără o strategie de luptă! Dăm avioane aiurea, poate nimerim ceva. Sunteți de toată rușinea!

Ca să semneze cu mine, Glory s-a luptat multe luni în 2012! Am fost cel mai bine plătit luptător român din Glory. Voi (pe mulți eu v-am ajutat să ajungeți acolo) nu sunteți în stare nici măcar să aveți o condiție fizică decentă în ring! Vă dau lecții și în următorii 100 de ani! În loc să spurcați, marș la sală și mai învățați puțină tehnică, că sunteți cu mult în urmă”.