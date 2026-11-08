Dana White a reacționat după oferta făcută de președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunțând că intenționează să discute personal cu acesta despre posibilitatea de a deveni purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Șeful UFC a publicat pe Instagram o imagine în care apare în spatele pupitrului folosit pentru conferințele de presă ale administrației americane. Cu toate acestea, White nu a oferit un răspuns definitiv privind acceptarea funcției, potrivit publicației britanice The Independent.

Acesta a recunoscut că are deja numeroase responsabilități profesionale, dar a confirmat că va merge la Washington pentru a discuta cu președintele american.

Donald Trump i-a propus sâmbătă, 7 noiembrie, lui Dana White să preia funcția de secretar de presă al Casei Albe, rămasă vacantă de aproape o lună. Oferta a fost făcută public prin intermediul platformei Truth Social, unde președintele american a transmis un mesaj adresat prietenului său.

Trump l-a descris pe conducătorul UFC drept un „luptător și războinic violent” și i-a cerut să accepte responsabilitatea de a reprezenta administrația în relația cu presa. După apariția mesajului, Dana White a declarat că intenționează să călătorească în capitala americană pentru o discuție directă cu liderul de la Casa Albă.

Întâlnirea dintre cei doi este programată luni, 9 noiembrie, însă nu a fost comunicată o decizie finală privind ocuparea funcției.

Propunerea adresată lui Dana White nu a vizat exclusiv ocuparea postului de secretar de presă. Președintele american i-a cerut acestuia să aducă în echipa de la Casa Albă și mai mulți luptători cunoscuți din UFC, pe care îi consideră potriviți pentru a susține administrația în confruntările cu adversarii politici.

În mesajul publicat pe Truth Social, Trump a făcut referire la opoziția politică și la nevoia de a avea persoane capabile să apere public pozițiile administrației.

„Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva stângii nebune. Dana, te rog, acceptă funcția!”, a transmis Donald Trump.

Liderul american a afirmat, de asemenea, că Dana White ar putea deveni „un purtător de cuvânt cum nu a mai existat”. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că șeful UFC a acceptat oferta sau că va renunța la responsabilitățile sale actuale.

Postul oferit lui Dana White este vacant din 16 octombrie, după plecarea lui Katie Zacharia, care a ocupat funcția pentru o perioadă foarte scurtă. Aceasta a fost îndepărtată din administrația Trump în cadrul unor schimbări de personal la nivelul Casei Albe.

Reorganizarea echipei de comunicare are loc într-o perioadă în care administrația americană se confruntă cu urmările înfrângerilor suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului.

Donald Trump încearcă să găsească un nou reprezentant pentru relația cu presa, iar propunerea făcută lui Dana White a atras atenția și prin faptul că acesta provine din conducerea unei organizații sportive.

Cei doi au o relație de prietenie de mai mulți ani, iar liderul american a ales să îi adreseze oferta public, înainte ca White să confirme dacă este dispus să ocupe postul. Dana White urmează să discute cu Donald Trump la Washington, iar decizia privind o eventuală schimbare de carieră nu a fost anunțată până în prezent.