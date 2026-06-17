Dan Alexa îi ia apărarea Andreei Popescu. Ce a mărturisit despre escapada din club
- Mădălina Sfrijan
- 17 iunie 2026, 20:57
După mai multe zile în care a evitat să comenteze informațiile apărute în spațiul public, Dan Alexa a ales să ofere un punct de vedere referitor la speculațiile care l-au asociat cu Andreea Popescu. Antrenorul a încercat să pună capăt interpretărilor apărute în urma imaginilor care au circulat recent în mediul online.
Dan Alexa, clarificări despre legătura pe care o are cu Andreea Popescu
Mulți s-au grăbit să tragă concluzii despre apropierea dintre cei doi, însă nu au lipsit nici vocile care au susținut că la mijloc ar fi o legătură de prietenie.
Dan Alexa a ales să îi ia apărarea Andreei Popescu, menționând că lucrurile au fost interpretate într-un mod greșit.
„Andreea este un om minunat și nu cred că ar trebui evaluată prin prisma unor interpretări sau speculații. Nu a existat nicio situație în care să îmi creeze vreun disconfort sau să urmărească să atragă atenția. Realitatea este diferită de ceea ce s-a spus în ultimele zile. Am preferat întotdeauna să stau departe de zvonuri și de controverse și îmi doresc să continui în aceeași manieră”, a arătat antrenorul, potrivit Cancan.
Tehnicianul susține că pune activitatea profesională pe primul plan
Alexa a mai spus că este mult mai preocupat de activitatea sa din fotbal decât de comentariile și speculațiile care circulă în spațiul public.
La scurt timp după weekendul intens despre care s-a vorbit în ultimele zile, Dan Alexa a fost surprins la o clinică medicală, unde ar fi beneficiat de o procedură de recuperare și revitalizare.
„Mulțumim de vizită, Dan Alexa. Onorați de încrederea pe care ne-ai oferit-o. După ce vom avea și rezultatele dorite, vom dezvălui și scopul vizitei în clinica noastră”, a scris patroana clinicii pe rețelele sociale.
Viața lui Dan Alexa, presărată cu momente dificile
De-a lungul timpului, viața personală a lui Dan Alexa a fost adesea în atenția publicului. Fostul fotbalist a trecut prin două căsnicii, iar cel mai recent mariaj s-a încheiat anul trecut.