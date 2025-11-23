Dacia C‑Neo, noul fastback care pregătește revoluția în gama românească

Dacia pregătește un model complet nou, denumit C‑Neo, care ar urma să fie lansat oficial în 2026.

Acest vehicul, surprins deja în teste pe drumurile din România, ar putea marca o evoluție importantă în portofoliul mărcii, situându-se între Sandero și Duster.

Viitorul model Dacia a fost surprins pe șoselele din județul Argeș într-o formă camuflată.

Mașina are o caroserie de tip fastback, cu o siluetă compactă — lungimea estimată este de circa 4,40 metri, mai mică decât cea a lui Duster, dar cu o gardă la sol ridicată.

Partea spate a mașinii atrage atenția printr‑o lunetă mică, foarte înclinată, un element de design care amintește de modelele Audi sau Hyundai.

De asemenea, se pot observa protecții la pasajele roților și mânere ascunse la ușile spate, detalii care sugerează robustețe și utilitate.

Reacțiile publicului nu au întârziat. După ce imaginile au apărut online, au circulat comentarii precum „Arată ciudățel”, dar și aprecieri mai pozitive: „Arată super cool, mai ales pentru o Dacia”, potrivit celor relatate de GSP.

În ceea ce privește motorizările, C‑Neo ar urma să vină cu opțiuni hibride, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Printre motorizările preconizate se numără:

un 1.2 mild‑hybrid, disponibil și în versiune GPL;

un motor Hybrid 155 de 1,8 litri, care a mai fost anunțat și pentru viitorul Bigster;

o variantă 1.2 4×4 automată, cu un sistem electric de 48V pe puntea spate, propulsie care ar putea apărea și pe modelele Duster și Bigster.

Referitor la denumiri, Dacia folosește deja numele Hybrid 155 pentru acest motor hibrid de 1,8 litri, care combină un propulsor termic și unul electric.

Noul C‑Neo va fi produs la uzina Dacia din Mioveni, alături de alte modele din gama compactă planificată de companie.

Această alegere indică o direcție strategică: uzina locală ar urma să asigure capacitatea de producție pentru noile modele programate pentru lansare în perioada 2024–2026.

Modelul C‑Neo are rolul de a completa gama Dacia, ocupând un segment intermediar între modelele Sandero și Duster.

Designul fastback, împreună cu motorizările hibride, sugerează o ambiție de a atrage clienți interesați de un echilibru între stil, eficiență și utilitate urbană.

Totodată, faptul că modelul este un fastback, nu un SUV propriu-zis, ar putea marca o extindere a ofertei Dacia în segmentul compact, fără a merge complet pe linia SUV‑urilor mari.

Deocamdată, Dacia nu a anunțat prețuri oficiale pentru modelul C‑Neo și nici detaliile finale ale echipărilor. Lansarea este estimată pentru anul 2026, ceea ce oferă constructorului român timp să finalizeze dezvoltarea și testele.

Succesul viitorului model va depinde de modul în care va fi perceput de clienți: dacă va reuși să își găsească locul între Sandero și Duster, poate atrage un segment nou de cumpărători care își doresc mașini compacte, dar cu un design mai rafinat și motorizări moderne.

Dacia C‑Neo reprezintă o mutare strategică pentru Dacia: un model modern, hibrid, produs local la Mioveni și poziționat între două piese cheie ale gamei.