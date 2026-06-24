Curtea de Apel Constanța: Afirmațiile false ale Cameliei Bogdan au creat un „prejudiciu moral, rezultând din afectarea onoarei, demnității și imaginii publice a Grivco”

Curtea de Apel Constanța a publicat motivarea hotărârii în dosarul in carefosta judecătoare Camelia Bogdan a fost chemata în judecată de către Societatea Grupul Industrial Voiculescu şi Compania SA (GRIVCO). Instanta a constatat „caracterul ilicit al afirmaţiei realizată de pârâta la adresa reclamantei în data de 20.08.2024, într-un interviu acordat presei”.

Camelia Bogdan ceruse ca dosarul să fie mutat de la București, iar Înalta Curte a permis strămutarea la Curtea de Apel Constanța, în localitatea in care Camelia Bogdan și-a început cariera. De altfel, nu este prima decizie a unei instanțe care stabilește că fostul magistrat a comis fapte ilicite prin declarațiile sale la adresa Grivco și ale fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu.

În motivarea instanței de la Constanța s-a reținut că „pârâta nu a făcut dovada unei baze factuale suficiente care să susțină gravitatea acuzațiilor formulate” și că aceasta avea „obligația de a respecta exigenţele bunei-credințe și de a dispune de o bază factuală suficientă”.

Potrivit Curții, afirmațiile Cameliei Bogdan au depășit sfera libertății de exprimare și au adus atingere reputației reclamantului. „Fapta ilicită (comisă de Camelia Bogdan) constă în formularea şi difuzarea unor afirmaţii factuale grave, lipsite de o bază factuală suficientă, de natură a depăși limitele libertăţii de exprimare si a aduce atingere dreptului la reputaţie al reclamantului.”

Potrivit judecătorilor constănțeni, afirmațiile false ale Cameliei Bogdan au creat un „prejudiciu moral, rezultând din afectarea onoarei, demnității și imaginii publice a Grivco”, iar „atingerea adusă reputației Grivco este consecința directă a afirmațiilor imputate pârâtei Cameliei Bogdan și a mediatizării acestora”.

Curtea constată „caracterul ilicit al afirmației realizată de Camelia Bogdan la adresa Grivco, toate condițiile răspunderii civile delictuale fiind întrunite în cauză” și obligă pe reclamantă la plata cheltuielilor de judecată: „cererea Grivco privind acordarea cheltuielilor de judecată este întemeiată, având în vedere faptul că intimata pârâtă (Camelia Bogdan) se află în ipoteza prevăzută de textul de lege, aceea de a fi pierdut procesul.”

Decizia Curții de Apel Constanța reprezintă încă o dovadă a mizei personale a Cameliei Bogdan în relație cu Dan Voiculescu și grupul Grivco, așa cum Înalta Curte de Casație și Justiție statua în toamna anului trecut într-o decizie definitivă potrivit căreia Camelia Bogdan a comis infracțiunea de abuz în serviciu în judecarea dosarului ICA.

Reamintim faptul că fosta judecătoare Camelia Bogdan a fost de două ori exclusă din magistratură de Consiliul Superior al Magistraturii. Prima dată în 2017, pentru că s-a aflat în incompatibilitate când judeca Dosarul ICA. A doua oară în 2018, pentru că, într-un alt dosar, a falsificat sistemul Ecris (prin care sunt repartizate dosarele), a creat un complet fantomă și a pronunțat o sentință ilegală, desființată ulterior de Înalta Curte.

Camelia Bogdan a făcut parte din completul de judecată care a decis în 2014 condamnarea definitivă a tuturor inculpaților, inclusiv a lui Dan Voiculescu, în dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).