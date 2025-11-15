Cum și-au scos ochii comuniștii și țărăniștii pe tema colectivizării

Istoria are multe necunoscute și alianțele sau rivalitățile dintre partidele politice românești postbelice au devenit proverbiale. Liberalii și țărăniștii aveau la 1945, un rival periculos în privința comuniștilor. Prezenți din 1921 în viața politică, în ilegalitate două decenii în 1924-1944, percepuți ca agentura Moscovei (URSS), la 23 august 1944 au jucat un rol important.

Evenimentul Istoric Nr.92 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Asta, prin liderul desemnat de ei să ia parte la scenariul debarcării mareșalului Antonescu, Lucrețiu Pătrășcanu și prin organizatorul forțelor civice (gărzi patriotice), Emil Bodnăraș, fost ofițer român dezertor (se pare că a fost spion român infilitrat la Moscova totuși!) în URSS și revenit în România, ulterior lider comunist puternic implicat în activitatea conspirativă și ilegalistă.

Asta era părerea lui Lucrețiu Pătrășcanu și a lui Gheorghiu Dej, mai puțin a Anei Pauker, care nu vedea decât „lupta de clasă”. Gheorghe Tătărescu va fi chiar Ministru de Externe al României postbelice, deși fusese prim-ministru în 1934-1937. Așa de face că rivalitatea cu Maniu și PNȚ s-a acutizat.

Comuniștii urau PNȚ pentru că prin Virgil Madgearu, teoretizaseră cooperatismul și cooperarea în asociații. Virgil Madgearu fusese asasinat de legionari în aceeași zi cu Nicolae Iorga în toamna lui 1940, dar ideea se păstrase iar țăranii agreau mai mult „partidul țărănesc” decât „partidul muncitorulilor și al țăranilor”.

La 19 noiembrie 1946, comuniștii câștigă alegerile parlamentare pe care le-au trucat după toate dovezile prezentate de istoriografia de după 1989. La 1 decembrie, însă Regele Mihai deschide lucrările Adunării Deputaților (Senatul fusese desființat în vara acelui an la 17 iunie, ca „organ reacționar”).

Înscenarea de la Tămădău, arestarea liderilor PNȚ și condamnarea lor la 11 noiembrie 1947, le-au pecetluit soarta atât membrilor PNȚ, partid fondat la 10 octombrie 1926, prin fuziunea Partidului Țărănesc-Ion Mihalache cu Partidul Național Român din Ardeal - Iuliu Maniu, cât și partidului în sine.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!