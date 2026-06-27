Cum scapi de urmele galbene de transpirație de pe haine

Petele de galbene de la subraț apar frecvent în sezonul cald, atunci când deodorantul și sărurile din transpirație intră în contact cu țesătura. În timp, aceste urme se oxidează și capătă o nuanță gălbuie, care devine tot mai dificil de îndepărtat dacă nu este tratată rapid.

Una dintre cele mai utilizate metode implică un amestec format din apă, oțet alb, bicarbonat de sodiu, sare de bucătărie și apă oxigenată.

Toate aceste ingrediente se amestecă într-un recipient, iar hainele afectate se lasă la înmuiat aproximativ 30 de minute. După această etapă, materialul se clătește foarte bine și se spală în mod obișnuit, la mașina de spălat, pentru a elimina complet reziduurile.

În cazul petelor mai vechi sau mai intense, se poate prepara o pastă din bicarbonat de sodiu și apă, la care se adaugă puțină sare pentru un efect de curățare mai puternic.

Pasta se aplică direct pe zona îngălbenită și se întinde ușor cu ajutorul unei periuțe de dinți vechi, pentru a pătrunde în fibrele materialului. Dacă este nevoie, se poate adăuga și apă oxigenată pentru a intensifica efectul de albire. După aplicare, hainele se lasă să acționeze în jur de 30 de minute, apoi se spală normal.

O altă variantă des folosită presupune amestecarea detergentului lichid de vase cu apă oxigenată, într-un recipient cu pulverizator. Soluția se aplică direct pe pată și se lasă să acționeze aproximativ o oră, după care hainele se spală la mașină.

În unele situații, sarea dizolvată în apă caldă poate ajuta la desprinderea murdăriei, mai ales dacă zona este tamponată ușor cu un burete până la estomparea petei.

De asemenea, sucul de lămâie amestecat cu apă caldă este folosit frecvent pentru efectul său natural de curățare și albire, în special pe hainele deschise la culoare. Soluția se aplică pe zona afectată, se lasă să acționeze aproximativ 30 de minute, apoi se clătește și se spală normal.

Chiar și aspirina poate fi utilizată în acest proces de curățare, deoarece are proprietăți care ajută la descompunerea petelor. Două tablete se pisează și se dizolvă în apă caldă, iar soluția obținută se aplică pe zonele îngălbenite. După două sau trei ore de acțiune, hainele se spală în mod obișnuit, iar rezultatul poate fi vizibil mai bun.