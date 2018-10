Cum prevede Moscova seismele din Vrancea. „Predicţie şi alertă cutremur”, cu iz de manipulare

Aşa-zisa profeție a cutremurului de 5,8 pe Richter, din noaptea de 27-28 octombrie, a dat naştere la un val de revoltă împotriva instituţiilor statului, revoltă din partea unui segment important al populaţiei. Din păcate, există o seamă de indicii importante care demonstrează că tocmai acesta a fost şi scopul. O analiză atentă a contului de Facebook de unde a fost diseminată această informaţie conduce la concluzii grave: are toate elementele unei manipulări, cu accente ruseşti.





O parte a mass-media a încercat să demonstreze că e vorba despre manipularea temporală a postărilor pe platforma de social media. Numai că administratorii contului de Facebook au fost suficient de abili să combată argumentat teoriile lor. Asta nu înseamnă că nu aveam de a face cu una dintre cele mai bine puse la punct campanii de manipulare şi „fake news”.

Pentru cititorii care nu au acces la Facebook, este bine să precizăm că, la câteva ore după producerea cutremurului de 5,8 pe Richter, conturile de Facebook au fost inundate de informaţia potrivit căreia acest seism a fost anunţat pe un cont Facebook: „Seismic Center - Predictie si alerta cutremur”. Un cont cu autori anonimi, care refuză să spună cine sunt şi doar „vor să avertizeze populaţia României”, pentru că insituţiile statului român nu doresc să se afle când vine „marele cutremur”. Nu vând niciun produs, nu au reclamă. Muncă asiduă, timp de aproape un an, cu multiple postări, cu informaţii de specialitate, amestecate cu aiureli din pseudo-studii ştiinţifice şi date ştiinţifice, dar şi multă muncă de persuasiune, cu cele mai clare elemente din manualul de manipulare.

Evident, premisa de la care se porneşte pe acest cont Facebook este mai mult decât greşită. Nicio o autoritate a statului, oricât de incapabilă ar fi, nu are interesul să se trezească cu mii sau zeci de mii de victime ale unui seism. În schimb, există destule entităţi statale şi nestatale externe care au tot interesul ca cetăţenii români să nu mai aibă încredere în autorităţi şi modalitatea de gestionarea unor crize.

Un cutremur anunţat luni la rând

Pe pagina de Facebook „Seismic Center - Predictie si alerta cutremur” a apărut o predicție legată de acest seism puternic: „Ca si opinie personala un cutremur cu magnitudinea peste 5.2 richter este posibil sa apara in jurul datei de 27-28 octombrie 2018, bineinteles mai este mult timp pana atunci si abia inaintea intervalului vom stii ce procentaj este, dar este bine ca lumea sa fie pregatita tot timpul inclusiv cei de la situatii de urgente in jurul datei de 28 octombrie si sa comunice cu institutiile de cercetare ale statului in caz ca apar semnale ca ar fi posibil acest lucru. Publicat astazi, 15 august 2018.”

Această predicţie a unui cutremur important, indiferent că vorbim de un „cutremur moderat” sau „marele cutremur”, a apărut în mod repetat pe pagina de Facebook „Seismic Center - Predictie si alerta cutremur”. Începând din primăvara lui 2018, predicţiile s-au schimbat succesiv, mutându-se lună de lună, poate, poate se nimeresc.

Bineînţeles, rezultatul a fost acelaşi: sub imperiul fricii ancestrale şi organice, primii „foloweri” ai paginii au distribuit postările şi au făcut cunoscute informaţiile. Pentru ca, în punctul culminant, pe 28 octombrie, aproape toate publicaţiile serioase şi televiziunile din România să preia ştirea. Astfel că, luni, erau aproape 80.000 de persoane care apreciau pagina.

„Seismic Center” şi promovarea previziunilor alarmante ruseşti

Pe lângă faptul că au recunoscut că au trimis informaţii către postul de propagandă rusesc „Russia Today”, administratorii paginii de Facebook au publicat, de-a lungul timpului, mai multe aşa-zis studii, din mediul online al Federaţiei Ruse, care conţineau ”concluzii” alarmante, în privinţa activităţii seismice din zona Vrancea. Astfel pe 6 septembrie, apare următorul mesaj: „Un studiu al Moscovei prezice 3 seisme de peste 6.5 grade in Vrancea pana in anul 2050 din care doua de 7+ M, iarasi acelasi studiu zice ca urmatorul cutremur mare din Romania va fi unul de adancime ~150km.(parca am mai auzit asta da nu stiam sursa inspiratiei).” Luna următoare, pe 13 octombrie, urmează o altă postare a unui link privind studiile ruseşti în diomeniul seismologiei.

De asemenea, pe 6 septembrie, erau postate comentarii cu tentă negativă la adresa cercetătorilotr europeni: „Poate ii zguduie putin maine dupa-amiaza pe cei de la Bruxelles care dau ordine sa se reduca magnitudinea, sa-si aduca aminte ca si vestul poate fi afectat de cutremure inclusiv acceleratorul de la Geneva.”

