Tancurile occidentale trimise Ucrainei pentru a susține armata în războiul împotriva Rusiei au ajuns să fie folosite în unele cazuri pentru misiuni foarte diferite de cele pentru care au fost concepute. O parte dintre blindatele trimise de aliați în Ucraina sunt ținute ascunse în păduri pentru a le proteja de drone, în timp ce altele sunt utilizate pentru tractarea echipamentelor avariate sau sprijinirea echipelor de drone, potrivit The New York Times.

O parte importantă dintre tancurile occidentale ajunse în Ucraina nu mai participă în mod constant la operațiuni de luptă. Blindatele sunt ascunse în zone împădurite și acoperite cu materiale de camuflaj pentru a reduce riscul de a fi descoperite de dronele rusești.

Costul ridicat al acestor vehicule reprezintă una dintre problemele majore. Un tanc occidental modern poate ajunge să coste, în medie, aproximativ 10 milioane de dolari, în timp ce dronele folosite pentru atacuri pot fi mult mai ieftine.

În aceste condiții, pierderea unui tanc valoros după un atac cu drone poate reprezenta un cost uriaș pentru armata care îl operează.

Schimbarea tacticilor de pe front a dus și la apariția unor utilizări neobișnuite pentru blindatele occidentale. Unele tancuri sunt folosite pentru a tracta vehicule și echipamente militare avariate, îndeplinind practic rolul unor tractoare blindate.

Astfel, vehiculele care au fost trimise pentru a contribui la operațiunile ofensive sunt utilizate în anumite situații pentru activități logistice și de recuperare.

O parte dintre blindate au ajuns să sprijine și unitățile care operează drone. Potrivit sursei, aproximativ jumătate dintre tancurile unui batalion ar fi fost adaptate pentru activități asociate operatorilor de drone.

În loc să intre direct în luptă, aceste vehicule pot contribui la protejarea sau transportul personalului și echipamentelor implicate în operațiunile cu drone.

Ucraina a primit, începând din 2022, peste 800 de tancuri de luptă din partea aliaților occidentali, potrivit estimărilor citate în material.

Printre acestea se află atât modele provenite din perioada sovietică, recondiționate înainte de livrare, cât și tancuri occidentale moderne.

Printre cele mai cunoscute modele furnizate Ucrainei se numără M1 Abrams, Leopard 2 și Challenger 2.

Situația tancurilor Abrams ilustrează dificultățile întâmpinate pe front. Din aproximativ 82 de astfel de tancuri livrate Ucrainei, în jur de 25 ar fi fost lovite, conform informațiilor prezentate în materialul citat.

Și tancurile suedeze au suferit pierderi importante. Din cele 10 blindate donate de Suedia, unul singur ar mai fi rămas operațional, potrivit estimărilor menționate.

Războiul din Ucraina a demonstrat astfel cât de vulnerabile pot deveni chiar și cele mai moderne tancuri atunci când sunt expuse permanent supravegherii și atacurilor efectuate cu drone.

În locul confruntărilor clasice dintre formații de blindate, armatele sunt nevoite să acorde o atenție tot mai mare camuflajului, mobilității, războiului electronic și protecției împotriva dronelor.