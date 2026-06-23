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Cum au redus medicii români impactul atacului cibernetic lansat asupra spitalelor. Pixul și hârtia, principalele „arme”

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Cum au redus medicii români impactul atacului cibernetic lansat asupra spitalelor. Pixul și hârtia, principalele „arme”Asigurare medicală. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Atacul cibernetic care a afectat peste o sută de spitale din România la începutul anului 2024 este prezentat de BBC drept un exemplu de reacție rapidă și eficientă în fața unei crize informatice de amploare. Potrivit publicației britanice, măsurile adoptate de autorități în urma acestui atac cibernetic au limitat efectele incidentului și au permis menținerea serviciilor medicale esențiale, chiar și în condițiile în care sistemele digitale au devenit inutilizabile.

Cum au continuat spitalele să funcționeze după atacul informatic. Pixul și hârtia au făcut diferența

Criza a izbucnit după compromiterea infrastructurii companiei care furniza platforma informatică Hippocrates, utilizată de numeroase unități medicale pentru administrarea datelor pacienților, gestionarea tratamentelor, a analizelor și a activităților administrative.

Pentru a împiedica răspândirea atacului, autoritățile responsabile de securitatea cibernetică au dispus deconectarea urgentă a spitalelor afectate de la internet. Decizia a blocat propagarea malware-ului, însă a lăsat personalul medical fără acces la sistemele electronice folosite zilnic.

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Cadrele medicale, lăudate de britanici

În lipsa aplicațiilor informatice, medicii și asistentele au revenit la metodele tradiționale de lucru. Fișele pacienților, internările, rezultatele investigațiilor și recomandările medicale au fost consemnate manual, pe hârtie, până la restabilirea funcționării sistemelor digitale.

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Printre spitalele afectate s-a numărat și Spitalul Județean de Urgență Buzău. Medicul chirurg Oana Goidescu a declarat pentru BBC că întreaga activitate medicală a fost influențată de dispariția accesului la platformele informatice, iar personalul a fost nevoit să găsească rapid soluții pentru a evita întârzierile în îngrijirea bolnavilor.

Investigațiile ulterioare au arătat că 26 de spitale au fost infectate cu ransomware-ul BackMyData. Hackerii au criptat datele și au solicitat o răscumpărare de aproximativ 160.000 de euro, plătibilă în bitcoin, pentru deblocarea sistemelor.

Medicii au învins haosul provocat de hackeri

Autoritățile române au refuzat să negocieze cu atacatorii și au ales să restaureze datele folosind copiile de siguranță existente. Strategia s-a dovedit eficientă, iar majoritatea spitalelor au reușit să revină la o funcționare apropiată de normal în mai puțin de o săptămână.

Atacurile cibernetice împotriva spitalelor au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, atât în Europa, cât și în Statele Unite. În unele cazuri, blocarea sistemelor informatice a dus la anularea intervențiilor medicale, întârzieri în acordarea tratamentelor și perturbări majore ale activității din unitățile sanitare.

Specialiștii avertizează că instituțiile medicale rămân printre cele mai vulnerabile ținte ale criminalității informatice.

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