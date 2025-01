Politica Cum alimentează Călin Georgescu ideea că este pro-Putin prin declarații ridicole







Am ascultat ultimele declarații ale lui Călin Georgescu și am rămas fără replică. O lipsă de logică de parcursul unei singure fraze cum rar am mai văzut. Totul în interviul acordat lui Alex Jones.

Să vă traduc ce a spus Călin Georgescu în debutul interviului: “Singurul lucru pe care vi-l pot spune, dar SUNT SIGUR CĂ NU SE VA ÎNTÂMPLA, dar în orice caz este o situație dramatică, este de a impune și de a începe un război!" Apoi a continuat în aceeași notă ilogică spunând că NATO a luat fața SUA în acordarea ajutorului militar către Ucraina. Că secretarul general al NATO, Mark Rutte vrea să pornească un război cu Rusia până la inaugurarea lui Trump. Adică până luni, 20 ianuarie.

Zodia războiului îl bântuie intens

Călin Georgescu, fractură de logică

Să le luăm în ordine. Călin Georgescu spune că ESTE SIGUR că nu se va întâmpla un război cu Rusia, dar apoi continuă să dezvolte ideea atacului de pe teritoriul României. Călin Georgescu spune că țările NATO, altele decât SUA contribuie mai mult la apărarea Ucrainei, dar SUA a dat cel mai mare ajutor de aproape 88 de miliarde de dolari până în prezent. Locul 1 de departe, dar este un amănunt neimportant pentru Călin Georgescu. Etc...

Tot ce spune Georgescu pare să fie nefavorabil României, dar util Rusiei. Intenționat sau nu, furnizează Moscovei muniție constantă în eterna ei propagandă anti-occident. Acest tip de declarații conturează un individ extrem de periculos prin faptul că poate fi exploatat sau manipulat pentru promovarea unei agende care nu-i aparține - în cazul de față, chiar dăunătoare statului pe care el vrea să-l reprezinte. În Războiul Rece, noțiunea de “exploatare în orb ”îi descria pe cei predispuși la manipularea comunistă.

Ce are România de câștigat din declarațiile lui Georgescu?

Nimic. Teoriile conspiraționiste sunt, într-adevăr, specifice propagandei ruse, au mare succes pe rețelele sociale, dar parcă este prea de tot! Afirmațiile lui despre apa care nu e H2O și mâncarea pentru paraziți reușesc să ne facă de râs în presa internațională.

Periculos este, însă, că Georgescu plusează frecvent și pe teme cu impact major, precum NATO și războiul din Ucraina. Aici România are de pierdut.

Cum ne afectează?

Din NATO nu vor să plece nici măcar Ungaria sau Turcia, țări prietene cu Moscova, care n-au deloc simpatii pro-occidentale. Asta pentru că garanțiile de securitate pe care Alianța le oferă depășesc capacitatea proprie de apărare.

În pofida evidenței, Georgescu a pus deseori la îndoială beneficiile României ca membru al Alianței și nu s-a oprit aici. Recent, a acuzat NATO și UE că ar viza declanșarea celui de-al treilea război mondial prin intermediul României și că baza militară NATO Mihail Kogălniceanu este destinată unui atac împotriva Rusiei.

Cum ne-a obișnuit, Georgescu n-a adus absolut nicio dovadă în sprijinul propriilor declarații, motiv pentru care a și fost contrazis și criticat de un înalt oficial american. Bineînțeles, retorica anti-NATO, mai ales cu vina aruncată pe Occident, servește din plin intereselor Rusiei și creează României imaginea de stat impredictibil și vulnerabil la influența estică.

De ce se contrazice Călin Georgescu?

Primul răspuns, la îndemână, ar fi: De ce nu? Culmea e că înainte de poziționarea sus-menționată, Georgescu spunea că, de fapt, el nu vizează scoaterea României din Alianță.

Există studii de psihologie care arată că, deși neintuitiv, lipsa de consecvență cu privire la o opinie poate să sporească încrederea celor din jur în cea din urmă variantă exprimată, întrucât creează impresia că emițătorul acesteia a analizat mai profund subiectul și a adunat, între timp, dovezi care l-au determinat să ajungă la concluzia respectivă. Totuși, nu acesta pare să fie scopul contradicțiilor lui Georgescu, ci chiar crearea de confuzie în spațiul public, pentru atragerea unui electorat variat.

Sau, ca să mă exprim ca domnia sa, DEȘI SUNT SIGUR CĂ NU ESTE AȘA, are o problemă majoră de arhitectură interioară.