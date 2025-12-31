Istoria secreta

Criza Rachetelor din Cuba. Cele 13 zile când omenirea a privit în abisul nuclear

Criza Rachetelor din Cuba. Cele 13 zile când omenirea a privit în abisul nuclear
Toamna anului 1962 rămâne în istorie drept momentul în care Războiul Rece a fost la un singur pas de a deveni un infern radioactiv. Criza rachetelor din Cuba nu a fost doar o dispută diplomatică, ci „momentul de frică și iluminare” în care distanța dintre pace și anihilarea globală s-a măsurat în minute.

Drumul spre prăpastie: Contextul tensiunilor

Relațiile sovieto-americane de la începutul anilor '60 erau deja extrem de volatile. Deși Nikita Hrușciov vorbea la ONU despre dezarmare și coexistență pașnică, realitatea din teren spunea o altă poveste. Doborârea avionului de spionaj U-2 pilotat de Francis Gary Powers în 1960 și ridicarea Zidului Berlinului în august 1961 au demonstrat că falia dintre Est și Vest este tot mai adâncă.

Scânteia decisivă a fost însă revoluția cubaneză. După ce Fidel Castro a preluat puterea în 1959 și a supraviețuit invaziei eșuate din Golful Porcilor (1961), Cuba a devenit primul stat comunist din emisfera vestică. Pentru Moscova, aceasta a fost o oportunitate strategică dublă: protejarea noului aliat din Caraibe și, mai important, contrabalansarea rachetelor nucleare americane staționate în Turcia, care amenințau direct teritoriul sovietic.

Operațiunea „Anadîr” și descoperirea

Sub acoperirea secretă a operațiunii „Anadîr”, URSS a început instalarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în Cuba, la doar 150 km de coasta Floridei. Secretul a fost spulberat pe 14 octombrie 1962, când un avion de recunoaștere american a fotografiat rampele de lansare.

Președintele John F. Kennedy s-a confruntat cu o dilemă imposibilă. Generalii săi cereau bombardarea imediată și invazia insulei, acțiuni care ar fi declanșat garantat Al Treilea Război Mondial. Kennedy a ales o cale de mijloc riscantă: blocada navală (numită eufemistic „carantină”), cerând retragerea necondiționată a arsenalului sovietic.

„Sâmbăta Neagră” și rezoluția

Tensiunea a atins paroxismul pe 27 octombrie, zi rămasă în istorie ca „Sâmbăta Neagră”. Un avion american U-2 a fost doborât deasupra Cubei, pilotul fiind ucis, iar armata SUA era gata de atac. În timp ce civilii americani își săpau adăposturi antiaeriene, canalele diplomatice din culise lucrau febril.

Hrușciov și Kennedy au înțeles că pierd controlul asupra situației. Într-un schimb dramatic de scrisori, liderul sovietic a propus un compromis vital: URSS își va retrage rachetele din Cuba dacă SUA promit că nu vor invada insula și, printr-un protocol secret, își vor retrage rachetele Jupiter din Turcia.

Moștenirea crizei

Pe 28 octombrie, lumea a răsuflat ușurată. Moscova a început demontarea bazelor, iar Washingtonul a ridicat blocada. Deși Hrușciov a fost perceput ca cel care a „clipit” primul, pierzând capital politic la Kremlin, criza a avut un efect paradoxal benefic: a forțat marile puteri să instaleze „linia fierbinte” între Casa Albă și Kremlin și să înceapă procesul de destindere.

Cei doi lideri au privit în abis și au decis, în ultimul moment, să facă un pas înapoi, conștienți că într-un război nuclear nu există învingători, ci doar cenușă.

