Crin Antonescu atacă dur conducerea PNL: Congresul trădătorilor

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a lansat duminică unul dintre cele mai severe atacuri la adresa actualei conduceri a partidului, calificând Congresul Extraordinar al liberalilor drept „Congresul trădătorilor”.

Reacția sa vine în ziua în care premierul Ilie Bolojan a fost confirmat prin vot la conducerea formațiunii.

Într-un mesaj public, Antonescu a acuzat actuala echipă de conducere de falsificarea istoriei partidului, promovarea oportunismului și excluderea simbolică a unor foști lideri liberali din narativul oficial prezentat la congres.

Declarațiile sale evidențiază tensiunile persistente din interiorul fostei conduceri a PNL și diferențele de viziune privind direcția partidului.

Crin Antonescu susține că organizatorii congresului au selectat în mod deliberat foștii lideri invitați la eveniment, ignorând personalități care au avut un rol important în evoluția formațiunii.

Fostul președinte liberal afirmă că au fost invitați doar lideri pe care îi consideră apropiați de fostul președinte Traian Băsescu sau de actualul președinte Nicușor Dan.

În același timp, el reclamă absența unor foști lideri ai partidului, precum Călin Popescu-Tăriceanu, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă sau chiar propria persoană.

„Se invocă, la fiecare pas, istoria și continuitatea PNL, dar sunt invitați doar foștii președinți care au trădat PNL”, a scris Antonescu.

O parte importantă a mesajului este dedicată actualei conduceri a partidului și premierului Ilie Bolojan.

Antonescu îl acuză pe Bolojan că promovează un discurs bazat pe demagogie și susține că actualul lider liberal nu oferă soluții pentru problemele cetățenilor.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale critică, de asemenea, ceea ce numește o ruptură între conducerea partidului și valorile istorice ale liberalismului.

În același context, el contestă discursul privind meritocrația promovat de noua echipă de conducere și susține că selecția liderilor ar fi influențată de criterii politice și de apartenența la anumite grupuri de influență.

Fostul lider PNL critică și atitudinea unor membri cu vechime ai partidului care au participat la congres fără să reacționeze la discursurile susținute de actualii lideri.

Potrivit lui Antonescu, aceștia au acceptat fără obiecții interpretarea istoriei recente a formațiunii și schimbările promovate de noua conducere. El consideră că acest lucru reprezintă o formă de abandonare a principiilor și valorilor care au definit partidul după 1989.

Declarațiile lui Crin Antonescu au fost publicate în ziua desfășurării Congresului Extraordinar al PNL, eveniment în cadrul căruia Ilie Bolojan a fost validat la conducerea partidului.

Congresul a reprezentat unul dintre cele mai importante momente politice pentru liberali în 2026, având ca obiectiv consolidarea noii echipe de conducere și definirea direcțiilor politice pentru perioada următoare.

Mesajul fostului lider liberal evidențiază însă faptul că, la nivelul partidului, continuă să existe divergențe majore privind evaluarea trecutului și strategia politică pentru viitor.