Politica

Ciprian Ciucu, discurs dur la Congresul PNL: Sistemul nu participă niciodată în alegeri, dar participă

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Ciprian Ciucu, discurs dur la Congresul PNL: Sistemul nu participă niciodată în alegeri, dar participăCiprian Ciucu / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat acuzații directe la adresa unor centre de putere pe care le-a descris drept „sistemul”, în discursul susținut sâmbătă la Congresul Extraordinar al PNL.

Mesajul său, unul dintre cele mai aplaudate din cadrul reuniunii liberale, a avut accente critice atât la adresa unor adversari politici, cât și a unor influențe pe care le consideră active în afara procesului electoral.

Intervenția lui Ciucu a avut loc într-un moment important pentru Partidul Național Liberal, care și-a reunit delegații pentru alegerea noii conduceri și pentru definirea direcției politice într-o perioadă marcată de tensiuni interne și negocieri privind guvernarea.

Ciucu: PNL este ținta unor presiuni politice

Primarul Capitalei a afirmat că PNL a început să fie supus unor presiuni în momentul în care și-ar fi recăpătat independența politică.

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„Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul. Partidul nostru își regăsise independența”, a declarat Ciprian Ciucu în fața delegaților.

Acesta a susținut că formațiunea liberală s-ar afla „sub asalt” de mai multe luni și că atacurile ar fi fost îndreptate în mod special împotriva PNL.

Acuzații privind influențe din afara procesului electoral

O mare parte a discursului a fost dedicată ideii existenței unor structuri de influență care, potrivit lui Ciucu, nu participă direct la alegeri, dar pot influența deciziile politice și administrative.

„Sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, dar participă”, a afirmat primarul.

El a susținut că aceste rețele și-ar păstra influența indiferent de schimbările politice și ar avea legături în instituții publice, companii de stat, mediul de afaceri și mass-media.

Potrivit lui Ciucu, spre deosebire de politicienii aleși, care răspund în fața electoratului și își pot pierde funcțiile, aceste structuri nu suportă consecințele deciziilor greșite.

Mesaj direct pentru Adrian Veștea

În timpul discursului, Ciprian Ciucu a făcut referiri și la Adrian Veștea, unul dintre liderii importanți ai partidului.

Primarul Capitalei a susținut că persoane care ar exercita influență asupra deciziilor politice ar fi implicate atât în susținerea lui Veștea pentru funcții executive, cât și într-o presupusă acțiune îndreptată împotriva sa.

Conngresul PNL, Ciucu

Conngresul PNL, Ciucu / sursa foto: captură video

„Cred că Adrian Veștea nu își aparține”, a declarat Ciucu de la tribuna congresului.

Afirmația a fost una dintre cele mai comentate intervenții ale zilei și a provocat reacții în sală.

Susținere pentru Ilie Bolojan

Discursul a inclus și un mesaj de susținere pentru liderul liberal Ilie Bolojan, despre care Ciucu a spus că a contribuit la consolidarea poziției PNL în zona de centru-dreapta.

Primarul Capitalei a apreciat abordarea bazată pe sinceritate și asumare promovată de Bolojan, afirmând că electoratul a răspuns pozitiv la mesajele directe privind dificultățile economice și administrative.

„Oamenii au apreciat sinceritatea. Au apreciat faptul că n-au mai fost mințiți”, a declarat Ciucu.

Miza politică invocată de primarul Capitalei

În finalul intervenției sale, Ciprian Ciucu a afirmat că dezbaterea depășește granițele interne ale PNL și privește direcția în care se va îndrepta România în următorii ani.

El a susținut că alegerile și deciziile politice care urmează vor influența modul în care funcționează instituțiile statului și relația dintre puterea politică și structurile de influență pe care le-a criticat în discurs.

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