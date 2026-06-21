România înregistrează o încetinire constantă a ritmului de creștere economică începând din 2022, în ciuda majorării investițiilor publice și private, a declarat fostul premier Theodor Stolojan la Congresul Extraordinar al PNL.

Fostul președinte al Partidului Național Liberal a susținut că economia românească se confruntă cu dezechilibre tot mai mari, generate de acumularea deficitelor bugetare și a datoriei publice.

În opinia sa, modernizarea instituțiilor și reformele administrative reprezintă elemente esențiale pentru susținerea dezvoltării economice pe termen lung.

În discursul susținut în fața delegaților liberali, Theodor Stolojan a afirmat că România traversează o perioadă complicată, influențată atât de provocări interne, cât și de contextul internațional.

Acesta a subliniat importanța menținerii stabilității la nivel politic, economic și social pentru continuarea procesului de modernizare.

„Avem nevoie de securitate națională, de stabilitate politică, de stabilitate economică, de stabilitate socială, fără de care nu este posibilă exact ceea ce ne dorim: modernizarea și dezvoltarea”, a declarat fostul premier.

Potrivit lui Stolojan, ritmul de creștere al economiei românești s-a redus de la un an la altul, chiar dacă investițiile au continuat să crească.

„Începând cu anul 2022, România înregistrează o reducere, an de an, a ritmului de creștere economică, în pofida faptului că, an de an, volumul investițiilor a crescut și s-au acumulat deficite bugetare și datorii publice care nu mai pot fi susținute”, a afirmat acesta.

Fostul lider liberal a atras atenția că investițiile, deși importante, nu sunt suficiente pentru a asigura dezvoltarea economică dacă resursele nu sunt utilizate eficient.

În intervenția sa, Stolojan l-a elogiat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, despre care a spus că a identificat una dintre problemele structurale ale economiei românești.

Potrivit fostului premier, eficiența investițiilor depinde în mare măsură de existența unor mecanisme funcționale și transparente de alocare a resurselor.

„Există și un alt factor de care depinde nu numai eficiența acestor investiții, dar și sănătatea economiei românești și dezvoltarea României, și anume existența unor sisteme de alocare eficientă a resurselor”, a declarat Stolojan.

Una dintre cele mai dure părți ale discursului a vizat modul de funcționare al unor instituții publice.

Theodor Stolojan a susținut că anumite structuri ale statului au fost influențate de grupuri de interese care urmăresc obținerea de beneficii economice fără a contribui la dezvoltarea țării.

„Domnul președinte Bolojan a înțeles cu precizie acest lucru și a declanșat acea luptă pentru modernizarea, prin reforme, a instituțiilor statului, multe dintre ele capturate de rețele de interese puse numai și numai pe extragerea de rente din avuția României”, a afirmat fostul premier.

Ca exemplu, acesta a menționat sistemul de acordare a avizelor pentru racordarea la rețelele electrice, despre care a spus că a generat disfuncționalități care ar fi trebuit identificate și corectate de instituțiile responsabile.

Discursul lui Theodor Stolojan a inclus și referiri la conflictul politic din jurul reformelor promovate de Ilie Bolojan.

Fostul lider liberal a susținut că măsurile de reformă au întâmpinat rezistență și a afirmat că acesta este unul dintre motivele care au contribuit la căderea guvernului condus de Bolojan prin moțiune de cenzură.

În acest context, Stolojan a criticat PSD și AUR, formațiuni pe care le-a acuzat că au susținut demersul de înlăturare a executivului.